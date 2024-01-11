Мэрия Красноярска резервирует земли под строительство дороги на Стасовой

На сайте мэрии появилось распоряжение за подписью и.о. заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова о резервировании земель по ул. Елены Стасовой.

Речь идет об участке от Чернышева до Плодово-ягодной станции. Его площадь составляет 242 тыс. кв. м. Там находится 162 участка.

Земли резервируют для муниципальных нужд на 3 года. В этот период собственники участков не смогут возводить там здания.

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