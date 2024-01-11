Мэрия Красноярска резервирует земли под строительство дороги на Стасовой
На сайте мэрии появилось распоряжение за подписью и.о. заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова о резервировании земель по ул. Елены Стасовой.
В Красноярске с 15 января заработает новый комплекс фотовидеофиксации нарушений, которые будет распознавать использование сотовых телефонов за рулем и перевозку непристегнутых пассажиров.
На дорогах Красноярского края станет в полтора раза больше рубежей контроля
Сегодня на дорогах края действуют 159 стационарных рубежей контроля и 57 передвижных. Они устанавливались на аварийных участках и обеспечили необходимый эффект: число ДТП и нарушений там уменьшилось.
В Красноярском крае обновили нормативы градостроительного проектирования
Изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования приняли на заседании краевого правительства.