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Мэрия Красноярска резервирует земли под строительство дороги на Стасовой

Мэрия Красноярска резервирует земли под строительство дороги на Стасовой
Иллюстрация: правительство Красноярского края

На сайте мэрии появилось распоряжение за подписью и.о. заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова о резервировании земель по ул. Елены Стасовой.

#НОВОСТИ
Речь идет об участке от Чернышева до Плодово-ягодной станции. Его площадь составляет 242 тыс. кв. м. Там находится 162 участка.
 
Земли резервируют для муниципальных нужд на 3 года. В этот период собственники участков не смогут возводить там здания. 
 
Проект реконструкции автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой от ул. Чернышёва до Плодово-Ягодной станции сейчас находится на рассмотрении госэкспертизы. А ранее был одобрен проект дороги от ул. Елены Стасовой до улицы Становой. 
 
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Автор: Петр Савельев
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