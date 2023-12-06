В Красноярске спроектировали дорогу в Октябрьском районе
Протяжённость дороги, которая пройдет строить от ул. Елены Стасовой до улицы Становой, составляет 2,5 км. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.
Там предусмотрели 5 съездов к ул. Азовская и Пасечная.
Двухполосная дорога будет проходить по участку со сложным рельефом, поэтому в районе пересечения широкой долины ручья предусмотрен трёхпролетный автомобильный мост. Также автодорога будет обеспечена ливневой канализацией, собственными ливневыми очистными сооружениями, тротуарами, освещением и необходимым современным благоустройством. Кроме того, предусмотрено размещение четырех остановок общественного транспорта, — рассказал Сергей Шикунов, и.о. заместителя главы города – руководителя департамента градостроительства.
Теперь предстоит решить вопрос с земельными участками. Они находятся в федеральной собственности. Также нужно определиться с источниками финансирования строительства, вынести сети связи и электроснабжения со стройплощадки.
Сейчас на рассмотрении Госэкспертизы находится проект реконструкции автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой от ул. Чернышёва до Плодово-Ягодной станции.
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