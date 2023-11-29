В Красноярском крае обновили нормативы градостроительного проектирования
Изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования приняли на заседании краевого правительства.
На основе этих нормативов занимаются зонированием, составляют схемы территориального планирования, правила землепользования и застройки и другие документы, от которых зависит выдача разрешений на строительство. В частности, нормативы фиксируют пропорции застройки жилых кварталов, количество социальных учреждений и торговых объектов на 1 тыс. жителей, размеры земельных участков, необходимых под школы, ФАПы и роддома, вместимость автовокзалов, полосность дорог, обеспеченность мусорными полигонами, аптеками и другое.
Прежняя версия нормативов была утверждена в 2014. В 2023 Институт ерриториального планирования «Град» актуализировал документ. Он размещен на сайте краевого правительства.
После актуализации нормативов градостроительного проектирования нужно принять схему территориального планирования Красноярского края — документ, определяющий градостроительную стратегию для всех территорий региона.
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