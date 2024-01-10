В Красноярске с 15 января камеры начнут фиксировать новые виды нарушений

В Красноярске с 15 января заработает новый комплекс фотовидеофиксации нарушений, которые будет распознавать использование сотовых телефонов за рулем и перевозку непристегнутых пассажиров.

Первая камера начнет работать на перекрестке ул. 78 Добровольческой Бригады и Молокова. Помимо этого, там по-прежнему будут фиксировать выезд за стоп-линию, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, непристегнутый ремень безопасности водителя и движение не по полосам.

В ГИБДД напомнили, что сумма штрафа за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей, а за разговор по мобильному телефону во время движения автомобилист может получить штраф в 1500 рублей.

Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КРУДОР», отметил, что в учреждении установкой новых камер надеются снизить аварийность на этом участке.

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