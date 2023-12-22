На дорогах Красноярского края станет в полтора раза больше рубежей контроля

Сегодня на дорогах края действуют 159 стационарных рубежей контроля и 57 передвижных. Они устанавливались на аварийных участках и обеспечили необходимый эффект: число ДТП и нарушений там уменьшилось

С начала 2023 на дорогах края произошло 2 740 ДТП. Количество погибших при авариях людей сократилось на 5,3%, однако при этом на 8,8%выросло число раненых. Такая статистика была озвучена в ходе заседание краевой комиссии по безопасности дорожного движения, которую провел глава регионального правительства Сергей Верещагин.

Одним из эффективных способов снижения аварийности остается установка комплексов фиксации нарушений. Сегодня на дорогах региона действуют 159 рубежей контроля со стационарными комплексами фотовидеофиксации и 57 передвижных.

Они устанавливались на аварийных участках и обеспечили необходимый эффект: число ДТП и нарушений там уменьшилось. На заседании комиссии было принято решение: установить за счет средств краевого бюджета еще 80 комплексов видеофиксации, половину из них - до конца следующего года.

Отдельно обсудили готовность дорожников и муниципалитетов к прохождению зимнего периода. Судя по всему, Сергей Верещагин был не очень доволен ситуацией на красноярских дорогах.

- Наледь, колея и снежные завалы, которые мы наблюдали на улицах Красноярска в последние дни, недопустимы. Если принимаемых мер и ресурсов не хватает для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов, то нужно искать дополнительные решения, они всегда возможны», - заявил Сергей Верещагин.

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