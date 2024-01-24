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«Красноярские Столбы» в 2023 году посетило меньше туристов

«Красноярские Столбы» в 2023 году посетило меньше туристов
Иллюстрация: «Красноярские Столбы»

По итогам 2023 национальный парк «Красноярские Столбы» стал четвертым в рейтинге посещаемости особо охраняемых природных территорий России.

#НОВОСТИ
В прошлом году, по данным с камер учета посетителей, заповедную территорию посетило 958 199 туристов. Для сравнения, в 2022 этот показатель составил 1 065 319 человек.
 
Анкетирование показало, что 75 % посетителей нацпарка – это жители Красноярского края, 25 % – школьники, 20 % – маломобильные туристы. 
— Снижение посещаемости, вероятно, связано с открытием в краевой столице новых значимых туристических объектов и маршрутов, полным отсутствием туристов в мае (в период традиционного «месячника тишины» на Столбах), а также низкой посещаемостью в декабре, в связи с сильными морозами, — пояснили в нацпарке. 
Всего по стране заповедники и нацпарки посетили более 14,5 млн туристов. Самым популярным был Кисловодский нацпарк в Ставрополье (около 5 млн человек). На втором месте оказался Сочинский нацпарк в Краснодарском крае (1,7 млн туристов). Нацпарк «Куршская коса» в Калининградской области занял 3 место по посещаемости. В 2023 там побывали чуть более 1 млн туристов. Замыкает пятерку лидеров национальный парк «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарской республике, его посетили 555 тыс. человек.
 
Среди заповедников самым посещаемым стал Кавказский, находящийся на территориях Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Краснодарского края — около 600 тыс. посетителей. На втором месте расположился Дагестанский заповедник с 270 тыс. посетителей, на третьем – заповедник «Кивач» в Карелии с 249 тыс. посетителей. 
 
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