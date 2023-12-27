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В Красноярске появился новый благоустроенный эко-парк

В Красноярске появился новый благоустроенный эко-парк
Иллюстрация: krskstate.ru

Его площадь составляет порядка 125 гектаров. Расположен он в Октябрьском районе города.

#НОВОСТИ

Эко-парк «Березовая роща» официально открылся в Красноярске, сообщили в краевом агентстве по туризму. Парк расположен между Студенческим городком и Академгородком. Его площадь составляет около 125 гектаров.

В Красноярске появился новый благоустроенный эко-парк 1

Благоустраивать эту территорию начали в 2023. Теперь здесь появилилсь спортивные и детские площадки, пешеходные тропы с местами для отдыха и занятий спортом, обустроена площадка для выгула собак. Также работает визит-центр с санитарными комнатами, раздевалками и кафе.

„Березовая роща“ — это объект знаковый, он продолжает работу по развитию мест для посещения. „Красноярские Столбы“, „Гремячая грива“ — уже являются точкой притяжения жителей и гостей. Роща тоже требовала особого отношения. И проектировщики нашли такой подход, который сделал пространство комфортным, но не перебил ее красот», — говорит заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова.

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Автор: Петр Савельев
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