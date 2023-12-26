Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
91,93
101,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска

Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска
Иллюстрация: администрация Красноярска

Дмитрий Сокирко уходит с поста руководителя муниципального предприятия «САТП». Такое решение принял мэр Владислав Логинов.

#НОВОСТИ
Он объяснил свое кадровое решение технологическим сбоем в чистке дорог.
Технологический сбой – так объясняю текущую ситуацию с уборкой улиц дорог от снега. Не таких результатов ждали жители. И меня, как руководителя, тоже не устраивает, как исполняются поручения по итогам ночного выезда в САТП и регулярных объездов города. Да, были серьёзные осадки. Выпала за короткий промежуток месячная норма снега. Потом период морозов тоже не давал дорожникам набрать хороший темп, — написал в Telegram Владислав Логинов. 
Он также сообщил, что сейчас поставил задачу отрабатывать жалобы горожан, в том числе в социальных сетях. А также привлечь технику сторонних организаций для уборки улиц.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дниТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
  • Своя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшиеСвоя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшие
  • Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублейИнвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей
  • Красноярским метростроителям выплатили зарплатуКрасноярским метростроителям выплатили зарплату
  • На дорогах Красноярского края станет в полтора раза больше рубежей контроляНа дорогах Красноярского края станет в полтора раза больше рубежей контроля
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.