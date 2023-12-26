Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска
Дмитрий Сокирко уходит с поста руководителя муниципального предприятия «САТП». Такое решение принял мэр Владислав Логинов.
Он объяснил свое кадровое решение технологическим сбоем в чистке дорог.
Технологический сбой – так объясняю текущую ситуацию с уборкой улиц дорог от снега. Не таких результатов ждали жители. И меня, как руководителя, тоже не устраивает, как исполняются поручения по итогам ночного выезда в САТП и регулярных объездов города. Да, были серьёзные осадки. Выпала за короткий промежуток месячная норма снега. Потом период морозов тоже не давал дорожникам набрать хороший темп, — написал в Telegram Владислав Логинов.
Он также сообщил, что сейчас поставил задачу отрабатывать жалобы горожан, в том числе в социальных сетях. А также привлечь технику сторонних организаций для уборки улиц.
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