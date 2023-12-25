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Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей

Инвестиции в экономику Красноярского края составят 900 млрд рублей
Иллюстрация: freepik.com

По этому показателю регион может войти в десятку лидеров по РФ.

#НОВОСТИ

По итогу 2023 объем инвестиций в экономику Красноярского края может достигнуть 900 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Михаил Котюков.

Компании, работающие у нас в добывающем и перерабатывающем секторе, продолжают вкладываться в развитие производства. Поэтому в целом экономика края чувствует себя уверенно. По итогам года ожидаем, что объем инвестиций впервые достигнет 900 млрд рублей. Рассчитываем на то, что по этому показателю край войдет в 10-ку регионов-лидеров», — сказал он.

Также Котюков отметил, что для эффективного развития края, в нем нужно вкладывать в логистику:

Перспективы у края большие, растет деловая активность, и нужно создавать условия для того, чтобы логистическая инфраструктура успевала развиваться, не отставая от промышленности. Край находится в самом центре страны, и нам важно обеспечить строительство новых транспортных коридоров, чтобы приблизить рынки сбыта нашей продукции и сократить транспортные издержки».

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Автор: Петр Савельев
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