Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края
Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Максима Ермакова на должность министра промышленности и торговли Красноярского края. Его кандидатура поддержана Минпромторгом РФ.
Михаил Котюков обозначил ряд приоритетов в развитии отрасли. Это формирование технологического суверенитета, создание новых производств, поддержка малого и среднего бизнеса, кооперация компаний и образовательных и научных центров.
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