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Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края

Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Максима Ермакова на должность министра промышленности и торговли Красноярского края. Его кандидатура поддержана Минпромторгом РФ.

#НОВОСТИ

Михаил Котюков обозначил ряд приоритетов в развитии отрасли. Это формирование технологического суверенитета, создание новых производств, поддержка малого и среднего бизнеса, кооперация компаний и образовательных и научных центров.

Справка

 
Максим Анатольевич Ермаков родился 26 февраля 1975 в Новосибирске. Окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Карьеру начал в 1995 в КБ «Ярбанк» с должности бухгалтера – контролёра. В 2000...2021 занимал руководящие посты в банковском секторе. Последнее место работы — исполнительный директор Государственного фонда развития промышленности Красноярского края.
 

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Автор: Петр Савельев
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