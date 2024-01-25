Смертность бизнеса в Красноярском крае снизилась на 10%

Разница между количеством открытых и закрытых компаний в регионе сократилась более чем вдвое.

За 2023 в Красноярском крае было закрыто 3 433 компании. Это на 9,8% меньше, чем за 2022. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

При этом за год в регионе открылось 3 032 коммерческие организации, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

Таким образом число закрытых компаний оказалось на 401 больше, чем открытых. В 2022 же это было 938.

Стоит отметить, что по разнице между количеством открытых и закрытых бизнесов Красноярский край находится на четвертом месте в Сибири. Наибольшая она в Новосибирской области — 2 271 (4 912 открыто; 7 183 закрыто).

В целом же по России за 2023 было открыто 242,5 тыс. компаний, а закрыто 253,989 тыс. Таким образом разница между их рождаемостью и смертностью 11,489 тыс. (в пользу последнего), что на 69,9% меньше, чем было в 2022 (38,134 тыс. в пользу закрытых компаний).

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