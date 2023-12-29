«Мой бизнес» в Красноярском крае помог 5,5 тысяч предпринимателей

В общей сложности за год им было оказано более 9 000 услуг.

За 2023 в сеть «Мой бизнес» в Красноярском крае за поддержкой обратилось более 5,5 тыс. предпринимателей и самозанятых, рассказали в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

Всего им было оказано более 9 тысяч услуг. Одной из самых востребованных стала финансовая поддержка — предпринимателям выдали свыше 300 льготных микрозаймов на общую сумму около 600 млн рублей. Также востребованы были обучение, разработка магазина и его продвижение на маркетплейсах, сертификация продукции, реклама в СМИ.

Задача центра „Мой бизнес“ в том, чтобы поддержать предпринимателей, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться и создавать новые рабочие места. И с этой задачей центр успешно справляется, оказывая бизнесу востребованные услуги. В планах на следующий год найти такие решения, которые позволят плотнее взаимодействовать с предпринимателями в территориально удаленных муниципалитетах», — говорит заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.

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