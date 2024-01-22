КРИТБИ ищет новых резидентов

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор объявляет набор резидентов. Предприниматели края смогут претендовать на поддержку своих инновационных инициатив.

Резиденты могут получить поддержку для своего стартапа, быстрее выйти на рынок, масштабировать бизнес и найти инвесторов. Им доступны бесплатные услуги бухгалтерского, менторского и PR-сопровождения, помощь дизайнера в разработке брендбука, составление дорожных карт по сертификации продукции, возможность участия в закрытых мероприятиях КРИТБИ и другое.

Статус резидента может получит малый и средний бизнес, работающий не менее 3 лет. Также предпринимателю нужно подать заявку на прохождение заочной экспертизы и подтверждение инновационности проекта, защитить проект на экспертном совете КРИТБИ. Заявки принимают до 26 января.

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