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КРИТБИ ищет новых резидентов

КРИТБИ ищет новых резидентов
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор объявляет набор резидентов. Предприниматели края смогут претендовать на поддержку своих инновационных инициатив.

#НОВОСТИ
Резиденты могут получить поддержку для своего стартапа, быстрее выйти на рынок, масштабировать бизнес и найти инвесторов. Им доступны бесплатные услуги бухгалтерского, менторского и PR-сопровождения, помощь дизайнера в разработке брендбука, составление дорожных карт по сертификации продукции, возможность участия в закрытых мероприятиях КРИТБИ и другое.
 
Статус резидента может получит малый и средний бизнес, работающий не менее 3 лет. Также предпринимателю нужно подать заявку на прохождение заочной экспертизы и подтверждение инновационности проекта, защитить проект на экспертном совете КРИТБИ. Заявки принимают до 26 января. 
 
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Автор: Петр Савельев
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