КРИТБИ ищет новых резидентов
Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор объявляет набор резидентов. Предприниматели края смогут претендовать на поддержку своих инновационных инициатив.
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Визит Максима Решетникова: особая роль КЭФ и 250 млн на модульные отели
В Красноярске с рабочим визитом побывал министр экономического развития РФ. Рассказываем, что показали министру и что он пообещал сделать для региона.
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В Красноярске пройдет инвестиционная сессия в клубе «Миллиард»
Она состоится в среду, 29 марта. На инвестиционной сессии для инвесторов-резидентов клуба «Миллиард» будет представлено более 10 инвестпроектов в сфере туризма на территории Сибири.
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Разработка резидента КРИТБИ «Привет, логопед!» получает распространение
Приложение «Привет, логопед!» для запуска речи у детей планируется использовать в 17 социальных учреждениях края.
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Красноярские компании презентовали новые разработки на КЭФ-2023
В заключительный день Красноярского экономического форума девять компаний города и края представили свои проекты и разработки в области IT, промышленности, медицины и дорожного движения.