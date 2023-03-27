В Красноярске пройдет инвестиционная сессия в клубе «Миллиард»
Она состоится в среду, 29 марта. На инвестиционной сессии для инвесторов-резидентов клуба «Миллиард» будет представлено более 10 инвестпроектов в сфере туризма на территории Сибири.
Кроме того, на мероприятии будут обсуждать перспективы развития туризма в регионе, меры поддержки туристической отрасли, динамику глобальных трендов в туристической сфере по миру, представят аналитику регионального рынка туристических услуг, государственные заказы в туристической сфере по краю. Участников сессии познакомят с потенциальными партнерами и инвесторами.
Для участия в мероприятии нужно оставить заявку на сайте клуба.
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