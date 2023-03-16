Разработка резидента КРИТБИ «Привет, логопед!» получает распространение

Приложение «Привет, логопед!» для запуска речи у детей планируется использовать в 17 социальных учреждениях края.

Приложение «Привет, логопед!» — инновационная разработка Анны Русских, резидента КРИТБИ (Красноярского регионального бизнес-инкубатора).

По итогам тестирования приложению была дана положительная оценка. Специалисты учреждений выразили готовность в дальнейшем использовать данное приложение в работе, а также рекомендовать его для использования родителям, чьи дети имеют ограниченные возможности здоровья, в том числе нарушение речи», – сообщила Ирина Пастухова, глава Минсоцполитики края.

В психоневрологическом интернате для детей «Подсолнух» отмечают, что приложение заинтересовало логопедов, дефектологов и воспитателей учреждения и будет использоваться в работе с детьми.

Благодаря простой инструкции и подобранному материалу сервис может использоваться как в домашних условиях, так и на занятиях в домах-интернатах для закрепления полученных знаний.

Ранее приложение «Привет, логопед!» получило второе место в номинации «Здравоохранение» на X Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2022».

Кроме того, разработка стала победителем трека «Информационные технологии» красноярского этапа Startup Tour 2023 Фонда «Сколково».

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