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Красноярская компания запустила производство наномодифицированной краски

Красноярская компания запустила производство наномодифицированной краски
Иллюстрация: КРИТБИ

Красноярская компания «Наносинтез» вместе с ООО «Поливест-Железногорск» выпустила первую промышленную партию наномодифицированной порошковой краски. Всего было произведено 4 тонны продукции.

#НОВОСТИ
В составе краски — нановолокна оксида алюминия (алюминан), которые компании производят по собственной технологии. Новыми красками можно покрывать корпуса холодильников, использовать для корабельного такелажа или дорожных знаков.
Наша команда долго шла к этому дню. Мы действительно в течение четырёх лет прошли и огонь, и воду, чтобы сделать достойный продукт», – рассказал Дмитрий Чирков директор предприятия «Наносинтез». 

Справка

 
«Наносинтез» — участник Фонда «Сколково» и резидент Красноярского регионального бизнес-инкубатора (КРИТБИ). Перед запуском продукта специалисты Центра сертификации, стандартизации и испытаний проверили качество продукции - провели испытания на морозостойкость, коррозионную стойкость, долговечность и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Разработку инновационных материалов учёные компании ведут на базе ФИЦ КНЦ СО РАН и Института физики имени Киренского СО РАН.
 

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Автор: Петр Савельев
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