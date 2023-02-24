Красноярская компания запустила производство наномодифицированной краски

Красноярская компания «Наносинтез» вместе с ООО «Поливест-Железногорск» выпустила первую промышленную партию наномодифицированной порошковой краски. Всего было произведено 4 тонны продукции.

В составе краски — нановолокна оксида алюминия (алюминан), которые компании производят по собственной технологии. Новыми красками можно покрывать корпуса холодильников, использовать для корабельного такелажа или дорожных знаков.

Наша команда долго шла к этому дню. Мы действительно в течение четырёх лет прошли и огонь, и воду, чтобы сделать достойный продукт», – рассказал Дмитрий Чирков директор предприятия «Наносинтез».