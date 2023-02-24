Красноярская компания запустила производство наномодифицированной краски
Красноярская компания «Наносинтез» вместе с ООО «Поливест-Железногорск» выпустила первую промышленную партию наномодифицированной порошковой краски. Всего было произведено 4 тонны продукции.
Наша команда долго шла к этому дню. Мы действительно в течение четырёх лет прошли и огонь, и воду, чтобы сделать достойный продукт», – рассказал Дмитрий Чирков директор предприятия «Наносинтез».
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