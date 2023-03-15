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Красноярских студентов зовут участвовать в конкурсе по истории предпринимательства

Красноярских студентов зовут участвовать в конкурсе по истории предпринимательства
Иллюстрация: организаторы мероприятия

В Красноярске 16 марта пройдет региональный этап IХ Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов.

#НОВОСТИ
Он состоится на площадке Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (ул. Взлетная, 20). Начало — в 15:00. К участию приглашают студентов и аспирантов, нужно будет предъявить студенческий билет, зачетную книжку или удостоверение аспиранта. Те, кто займет первые три места, получат дипломы и ценные призы. Кроме того, победитель представит край на федеральном этапе конкурса в Москве. Он пройдет в апреле в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. 
 
Организаторами конкурса стали общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российское историческое общество и исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
 
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Автор: Петр Савельев
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