Красноярских студентов зовут участвовать в конкурсе по истории предпринимательства

В Красноярске 16 марта пройдет региональный этап IХ Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов.

Он состоится на площадке Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (ул. Взлетная, 20). Начало — в 15:00. К участию приглашают студентов и аспирантов, нужно будет предъявить студенческий билет, зачетную книжку или удостоверение аспиранта. Те, кто займет первые три места, получат дипломы и ценные призы. Кроме того, победитель представит край на федеральном этапе конкурса в Москве. Он пройдет в апреле в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Организаторами конкурса стали общероссийская общественная организация « Деловая Россия », Российское историческое общество и исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Читайте также:

Гранты для начинающих сельхозпроизводителей Красноярского края выросли до 8 млн рублей В 2023 на создание и развитие небольших фермерских хозяйств сельхозпроизводители края могут получить от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от направления деятельности и участия в сельхозкооперации.

Сельхозкооперативам Красноярского края окажут господдержку на 53 млн рублей

В 2023 на развитие краевой сельхозкооперации по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выделили 53,2 млн рублей. Отборы на субсидии минсельхоз края проведет в апреле, августе и октябре.

В Красноярске пройдет Startup Tour от Фонда «Сколково»

Подобные мероприятия состоятся в шести городах России. Красноярск станет первым.