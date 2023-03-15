Красноярских студентов зовут участвовать в конкурсе по истории предпринимательства
В Красноярске 16 марта пройдет региональный этап IХ Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов.
В 2023 на создание и развитие небольших фермерских хозяйств сельхозпроизводители края могут получить от 5 до 8 млн рублей. Сумма зависит от направления деятельности и участия в сельхозкооперации.
Сельхозкооперативам Красноярского края окажут господдержку на 53 млн рублей
В 2023 на развитие краевой сельхозкооперации по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» выделили 53,2 млн рублей. Отборы на субсидии минсельхоз края проведет в апреле, августе и октябре.
В Красноярске пройдет Startup Tour от Фонда «Сколково»
Подобные мероприятия состоятся в шести городах России. Красноярск станет первым.