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В Красноярске пройдет Startup Tour от Фонда «Сколково»

В Красноярске пройдет Startup Tour от Фонда «Сколково»
Иллюстрация: vk.com/startuptour2021

Подобные мероприятия состоятся в шести городах России. Красноярск станет первым.

#НОВОСТИ

Фонд «Сколково» и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор проведут в Красноярске Startup Tour-2023.

Startup Tour — это федеральный проект, направленный на поиск инновационных разработок. В этом году в его рамках пройдут:

  • конкурс технологических проектов;
  • прикладной предпринимательский трек;
  • программа погружения в креативные индустрии;
  • сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов;
  • Life Science Inspiration Talks с участием профессоров Сколтеха;
  • тренинги для развития компетенций начинающих команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.

Главной темой станут креативные технологии и поиск путей взаимодействия творчества и бизнеса.

Красноярский Startup Tour состоится 1 марта 2023 в КРИТБИ (пр. Свободный, 75).

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте форума. Здесь же можно подробнее узнать о его программе и подать конкурсную заявку.

Помимо Красноярска в 2023 Startup Tour пройдет через Казань, Пермь, Якутск, Байкальск и Великий Новгород.

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Автор: Петр Савельев
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