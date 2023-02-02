В Красноярске пройдет Startup Tour от Фонда «Сколково»
Подобные мероприятия состоятся в шести городах России. Красноярск станет первым.
Фонд «Сколково» и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор проведут в Красноярске Startup Tour-2023.
Startup Tour — это федеральный проект, направленный на поиск инновационных разработок. В этом году в его рамках пройдут:
- конкурс технологических проектов;
- прикладной предпринимательский трек;
- программа погружения в креативные индустрии;
- сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов;
- Life Science Inspiration Talks с участием профессоров Сколтеха;
- тренинги для развития компетенций начинающих команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.
Главной темой станут креативные технологии и поиск путей взаимодействия творчества и бизнеса.
Красноярский Startup Tour состоится 1 марта 2023 в КРИТБИ (пр. Свободный, 75).
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте форума. Здесь же можно подробнее узнать о его программе и подать конкурсную заявку.
Помимо Красноярска в 2023 Startup Tour пройдет через Казань, Пермь, Якутск, Байкальск и Великий Новгород.
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