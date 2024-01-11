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Количество предпринимателей в Красноярском крае за год выросло почти на 4%

Количество предпринимателей в Красноярском крае за год выросло почти на 4%
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

Основной рост произошел в сегменте микропредприятий, на долю которых приходится подавляющее большинство бизнесов в регионе.

#НОВОСТИ

На 10 января 2024 в Красноярском крае зарегистрировано 110 874 бизнес-организации, это на 3,9% больше, чем на ту же дату прошлого года. Такие данные приведены Едином реестре субъектов МСП.

Большая часть этих бизнесов существует в форме ИП — таких в крае 69 698. При этом в начале 2023 их было на 4 442 меньше. А вот количество юридических лиц год к году стало меньше на одно и составило 41 176.

Стоит отметить, что подавляющее большинство бизнесов в крае — сейчас это 107 030 — относится к категории микропредприятий. Их количество за год увеличилось на 4 121 организацию. Малых же предприятий в регионе зарегистрировано 3 559, а средних — 285. Число и тех, и других за год также выросло — на 18 и 4 соответственно.

Всего в сегменте МСП Красноярского края работает 257 849 человек, из которых 129 209 в микропредприятиях, 98 488 в малых и 30 152 в средних.

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В общей сложности за год им было оказано более 9 000 услуг.

Предприниматели перешли от риск-менеджмента к шанс-менеджменту

Региональный экономический ландшафт меняется. На первый план выходят местные производства, которые стремительно запускают новые направления и наращивают мощности.

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Назван Главный Человек года по версии издания «Деловой квартал» – Красноярск».

Автор: Петр Савельев
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