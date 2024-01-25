Мэр Красноярска ответил на предложение ввести платный проезд по Коммунальному мосту

На встрече со студентами педагогического университета им. Астафьева глава города прокомментировал обсуждаемую в последние дни информацию о возможном введении платного проезда по Коммунальному мосту.

Мэр сообщил, что он не против платных дорог, но движение по мосту останется бесплатным.

Это объект капитального строительства в 1961 года. Его строил советский народ, на народные деньги. Поэтому он и будет использоваться бесплатно. С точки зрения создания платных объектов, то в целом я «за». Объекты транспортной инфраструктуры могут быть платными, при этом им нужна и альтернатива», — подчеркнул мэр.