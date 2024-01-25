Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.01
87,91
95,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэр Красноярска ответил на предложение ввести платный проезд по Коммунальному мосту

Мэр Красноярска ответил на предложение ввести платный проезд по Коммунальному мосту
Иллюстрация: мэрия Красноярска

На встрече со студентами педагогического университета им. Астафьева глава города прокомментировал обсуждаемую в последние дни информацию о возможном введении платного проезда по Коммунальному мосту.

#НОВОСТИ
Мэр сообщил, что он не против платных дорог, но движение по мосту останется бесплатным. 
Это объект капитального строительства в 1961 года. Его строил советский народ, на народные деньги. Поэтому он и будет использоваться бесплатно. С точки зрения создания платных объектов, то в целом я «за». Объекты транспортной инфраструктуры могут быть платными, при этом им нужна и альтернатива», — подчеркнул мэр. 
Идею брать 60 рублей за проезд по мосту в одну сторону высказал в эфире радио «Красноярск Главный» Вадим Серватинский, заведующий кафедрой автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского федерального университета.
Если мост станет платным, то решится очень много вопросов. Это пополнение бюджета, улучшение экологической ситуации и, безусловно, снижение автомобильной нагрузки», — сказал он.

Также он уточнил, что обсчитывал эту идею со своими студентами.

Читайте также:

Больше 5 млрд из бюджета края выделят на красноярские дороги

Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Театр уток, тенистая аллея и японские деревья появятся в КрасноярскеТеатр уток, тенистая аллея и японские деревья появятся в Красноярске
  • Назначен новый заместитель председателя правительства Красноярского краяНазначен новый заместитель председателя правительства Красноярского края
  • В Красноярске предложили брать плату за проезд через Коммунальный мостВ Красноярске предложили брать плату за проезд через Коммунальный мост
  • Красноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный судКрасноярская сеть «Ёбидоёби» обратится в Конституционный суд
  • Мэрия изымет еще 30 участков в Николаевке для КРТМэрия изымет еще 30 участков в Николаевке для КРТ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.