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Электробусы вышли на маршрут Красноярска в тестовом режиме

Электробусы вышли на маршрут Красноярска в тестовом режиме
Иллюстрация: t.me/pao_kamaz

Первые из закупленных электробусов вышли на маршрутные линии Красноярска.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

В Красноярске вышли на тестовые испытания первые электробусы. С сегодняшнего дня они будут курсировать по троллейбусному маршруту №6 «Студенческий городок…Утиный плес». В числе первых пассажиров вместе с красноярцами в новом для города транспорте проехали губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов», — говорится в сообщении.

Напомним, в рамках нацпроектов «Экология» и «Безопасные и качественные дороги» было закуплено пять зарядных станций и 20 электробусов, из которых 9 — белорусского производства, 11 — российского.

Стоимость электробусов и зарядных станций составила свыше 1 млрд рублей.

 

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Автор: Петр Савельев
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