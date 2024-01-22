Электробусы вышли на маршрут Красноярска в тестовом режиме
Первые из закупленных электробусов вышли на маршрутные линии Красноярска.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.
В Красноярске вышли на тестовые испытания первые электробусы. С сегодняшнего дня они будут курсировать по троллейбусному маршруту №6 «Студенческий городок…Утиный плес». В числе первых пассажиров вместе с красноярцами в новом для города транспорте проехали губернатор края Михаил Котюков и глава Красноярска Владислав Логинов», — говорится в сообщении.
Напомним, в рамках нацпроектов «Экология» и «Безопасные и качественные дороги» было закуплено пять зарядных станций и 20 электробусов, из которых 9 — белорусского производства, 11 — российского.
Стоимость электробусов и зарядных станций составила свыше 1 млрд рублей.
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