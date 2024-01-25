На ремонт дорог в Красноярске потратят более 3 млрд рублей

На эти деньги планируется привести в порядок около 100 км городских магистралей.

В 2024 в Красноярске планируется отремонтировать 64 участка дорог, общей протяженностью 92,9 км, сообщили в администрации города.

Основная часть работ — это обновление асфальтобетонного покрытия. Среди улиц, на которые в этом году зайдут дорожники: пр. 60 лет Образования СССР, Копылова, Октябрьская, Советская, Пушкина, Рейдовая, Борисевича, Энергетиков, Грунтовая, Юшкова, Академгородок, Дзержинского, Северное шоссе (полный список можно посмотреть здесь).

В городе уже идет подготовка к новому дорожно-ремонтному сезону. Он начнётся, как только позволит погода. Сейчас готовится документация, чтобы начать поиск подрядных организаций. Объекты будут сформированы в несколько лотов по районам. Подрядчиков будут искать через электронную площадку госзакупок», — рассказали в мэрии.

Всего на цели дорожного ремонта в Красноярске будет потрачено 3,2 млрд рублей, из которых 2 млрд — это деньги нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а остальное выделят из бюджета города.

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