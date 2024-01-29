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Красноярский край — первый по смертности младенцев в Сибири за 2023

Красноярский край — первый по смертности младенцев в Сибири за 2023
Иллюстрация: goodfon.ru

Регион занял первое место среди регионов Сибири по младенческой смертности.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Среди субъектов СФО Красноярский край занял первое место — 118 смертей за январь-ноябрь 2023, на втором месте Иркутская область — 105 случаев смерти детей до 1 года, третье место у Новосибирской области — 96 смертей младенцев, — сообщает Росстат.

Всего за прошлый год в Сибири скончался 621 младенец.

Ранее, в 2022, лидером по младенческой смерти отметилась Новосибирская область — 133 случая. Красноярский край в 2022 занял второе место — 124 случая. Кемеровская область на третьем — 114 смертей. Всего же за 2022 в СФО умерли 712 младенцев.

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Автор: Петр Савельев
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