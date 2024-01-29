Красноярский край — первый по смертности младенцев в Сибири за 2023
Регион занял первое место среди регионов Сибири по младенческой смертности.
Среди субъектов СФО Красноярский край занял первое место — 118 смертей за январь-ноябрь 2023, на втором месте Иркутская область — 105 случаев смерти детей до 1 года, третье место у Новосибирской области — 96 смертей младенцев, — сообщает Росстат.
Всего за прошлый год в Сибири скончался 621 младенец.
Ранее, в 2022, лидером по младенческой смерти отметилась Новосибирская область — 133 случая. Красноярский край в 2022 занял второе место — 124 случая. Кемеровская область на третьем — 114 смертей. Всего же за 2022 в СФО умерли 712 младенцев.
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