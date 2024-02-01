В Туве начали создавать приграничную особую экономическую зону

Основная ее функция — логистическая. Здесь будут обрабатываться грузопотоки с Китаем и Монголией.

В районе автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» (Тува) на российско-монгольской границе начали создавать особую экономическую зону. Об этом рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет курировать наполняемость ОЭЗ резидентами.

По планам здесь появится таможенный терминал, транспортно-логистический комплекс, оптово-распределительный центр и другие объекты.

Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ. В первоочередном порядке рассматривается вопрос электрификации логистического центра зоны. Параллельно ведется работа по оформлению разрешительных документов на земельный участок, где будет располагаться логистический центр», — рассказали в КРЕС.

Также прорабатывается вопрос об увеличении пропускной способности трассы «Абаза…Ак-Довурак», на которую ляжет основная нагрузка. Сейчас она не готова к ожидаемому кратному увеличению грузопотока.

Сроки реализации проекта и объемы инвестиций пока не называются.

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