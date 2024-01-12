Техника, мощности и технологии: во что вкладывали промышленники Красноярского края в 2023
Красноярские статистики подготовили отчет об инвестиционной деятельности компаний региона в прошлом году.
Основной инвестиционной задачей промышленных предприятий Красноярского края в 2023 стала замена изношенной техники и оборудования. В это вкладывало 59% организаций отрасли. Такие данные приводит Красноярскстат, ссылаясь на результаты выборочного обследования инвестиционной активности таких предприятий.
Также, по данным ведомства, краевые промышленники инвестировали в:
- увеличение производственных мощностей (43%);
- автоматизацию или механизацию существующего производства (32%);
- снижение себестоимости продукции (19%);
- повышение энергоэффективности (16%);
- внедрение новых производственных технологий (15%);
- создание новых рабочих мест (11%);
- охрану окружающей среды (10%).
Сколько денег в общей сложности было потрачено компаниями на инвестиционные цели, в Красноярскстате не сообщают. Однако уточняют, что 75% компаний использовали для этого собственные средства, а к заемным обращались лишь 17%.
По оценке опрошенных руководителей, наиболее значимыми факторами, стимулирующими инвестиционную активность предприятий промышленного сектора экономики, являлись: высокий спрос на продукцию организации (отметили 43% респондентов), прибыльность инвестиций в основной капитал (32%) и хорошее состояние технической базы (29%). А в качесвте ограничений назывались инфляционная политика в стране (69%), недостаточный объем собственных финансовых ресурсов (67%), экономическая ситуация в стране (64%), высокий процент коммерческого кредита (58%), инвестиционные риски (54%) и существующий механизм получения кредитов для реализации инвестиционной деятельности (50%)», — рассказали статистики.
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Все эти достижения 2023 позволяют рассчитывать на то, что инвестиционная активность в Красноярском крае продолжит расти и в 2024.
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