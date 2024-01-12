Техника, мощности и технологии: во что вкладывали промышленники Красноярского края в 2023

Красноярские статистики подготовили отчет об инвестиционной деятельности компаний региона в прошлом году.

Основной инвестиционной задачей промышленных предприятий Красноярского края в 2023 стала замена изношенной техники и оборудования. В это вкладывало 59% организаций отрасли. Такие данные приводит Красноярскстат, ссылаясь на результаты выборочного обследования инвестиционной активности таких предприятий.

Также, по данным ведомства, краевые промышленники инвестировали в:

увеличение производственных мощностей (43%);

автоматизацию или механизацию существующего производства (32%);

снижение себестоимости продукции (19%);

повышение энергоэффективности (16%);

внедрение новых производственных технологий (15%);

создание новых рабочих мест (11%);

охрану окружающей среды (10%).

Сколько денег в общей сложности было потрачено компаниями на инвестиционные цели, в Красноярскстате не сообщают. Однако уточняют, что 75% компаний использовали для этого собственные средства, а к заемным обращались лишь 17%.

По оценке опрошенных руководителей, наиболее значимыми факторами, стимулирующими инвестиционную активность предприятий промышленного сектора экономики, являлись: высокий спрос на продукцию организации (отметили 43% респондентов), прибыльность инвестиций в основной капитал (32%) и хорошее состояние технической базы (29%). А в качесвте ограничений назывались инфляционная политика в стране (69%), недостаточный объем собственных финансовых ресурсов (67%), экономическая ситуация в стране (64%), высокий процент коммерческого кредита (58%), инвестиционные риски (54%) и существующий механизм получения кредитов для реализации инвестиционной деятельности (50%)», — рассказали статистики.

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Все эти достижения 2023 позволяют рассчитывать на то, что инвестиционная активность в Красноярском крае продолжит расти и в 2024.

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