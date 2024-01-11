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Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»

Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: правительство Красноярского края

В соглашении прописано опережающее социально-экономическое развитие Железногорска и Зеленогорска на ближайшие 10 лет

#НОВОСТИ

Сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и госкорпорацией по атомной энергии «Росатом». Документ подписали губернатор края Михаил Котюков и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Соглашение было подписано в Железногорске во время совместного рабочего визита в город.

Предметом соглашения является опережающее социально-экономическое развитие двух городов присутствия Росатома - Железногорска и Зеленогорска. Документом предполагается сотрудничество региона и госкорпорации в вопросах инновационного и инвестиционного развития промышленного производства, городской среды, ЖКХ и транспорта, а также внедрении современных цифровых технологий в различные сферы экономики и управления городов.

Особый акцент сделан на наращивание количества приоритетных и перспективных научных исследований, проектных и опытно-конструкторских разработок. Работа в рамках соглашения рассчитана на ближайшие десять лет.

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Автор: Петр Савельев
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