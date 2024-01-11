Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»

В соглашении прописано опережающее социально-экономическое развитие Железногорска и Зеленогорска на ближайшие 10 лет

Сегодня было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и госкорпорацией по атомной энергии «Росатом». Документ подписали губернатор края Михаил Котюков и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Соглашение было подписано в Железногорске во время совместного рабочего визита в город.

Предметом соглашения является опережающее социально-экономическое развитие двух городов присутствия Росатома - Железногорска и Зеленогорска. Документом предполагается сотрудничество региона и госкорпорации в вопросах инновационного и инвестиционного развития промышленного производства, городской среды, ЖКХ и транспорта, а также внедрении современных цифровых технологий в различные сферы экономики и управления городов.

Особый акцент сделан на наращивание количества приоритетных и перспективных научных исследований, проектных и опытно-конструкторских разработок. Работа в рамках соглашения рассчитана на ближайшие десять лет.

Читайте также:

Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития

Михаил Котюков, губернатор края, провёл первое совещание по рабочим планам министерств в 2024. Каждому ведомству предстоит защитить стратегию развития своего направления на предстоящий год.

Красноярский край и АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, подписал соглашение о сотрудничестве с руководством АФК «Система».

Бизнес инвестирует в бизнес

Третий проект Экосистемы «Миллиард» — Сообщество инвесторов Красноярского края. Его появление — продолжение деятельности клуба в 2023, когда тема инвестиций стала одной из ключевых.