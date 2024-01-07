Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития
Михаил Котюков, губернатор края, провёл первое совещание по рабочим планам министерств в 2024. Каждому ведомству предстоит защитить стратегию развития своего направления на предстоящий год.
По итогам этих встреч мы сформируем стратегию, направленную на улучшение качества жизни населения, привлечение инвестиций, поддержку малого и среднего бизнеса, модернизацию инфраструктуры, реализацию нацпроектов и других задач», — отметил Михаил Котюков.
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Красноярский край и АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, подписал соглашение о сотрудничестве с руководством АФК «Система».
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Большие надежды в большом городе: главные события Красноярска в 2023
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