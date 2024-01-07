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Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития

Губернатор Красноярского края поручил министрам подготовить программы развития
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Михаил Котюков, губернатор края, провёл первое совещание по рабочим планам министерств в 2024. Каждому ведомству предстоит защитить стратегию развития своего направления на предстоящий год.

#НОВОСТИ
В течение трёх дней глава региона заслушает руководителей всех ведомств. 
По итогам этих встреч мы сформируем стратегию, направленную на улучшение качества жизни населения, привлечение инвестиций, поддержку малого и среднего бизнеса, модернизацию инфраструктуры, реализацию нацпроектов и других задач», — отметил Михаил Котюков. 
На первом совещании свои планы представили руководители министерств тарифной политики, сельского хозяйства, промышленности и торговли, транспорта, природных ресурсов и лесного комплекса, строительства, цифрового развития и экологии. Губернатор попросил актуализировать планы с учетом федеральной повестки. По итогам еще двух рабочих совещаний все планы сведут в единый свод работы правительства. 
 
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Автор: Петр Савельев
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