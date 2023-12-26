Михаил Котюков: Инвестиции в экономику Красноярского края выросли на 80%
По объему привлеченных средств регион вошел в пятерку лидеров по стране.
Прирост инвестиций в экономику Красноярского края за последние пять лет составил 80%. Об этом на заседании президиума правительства региона заявил его губернатор Михаил Котюков.
По итогу первого полугодия 2023, край стал одним из пяти лидеров по объему инвестиций в стране.
Всего в регионе сейчас реализуется более 100 инвестпроектов, 90% из которых — в арктической зоне.
Напомним, что, в недавнем интервью ТАСС, Михаил Котюков заявил, что по итогу этого года инвестиции в экономику Красноярского края составят порядка 900 млрд рублей.
Читайте также:
Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края
Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Максима Ермакова на должность министра промышленности и торговли Красноярского края. Его кандидатура поддержана Минпромторгом РФ.
Владислав Логинов: Современный город — это движение навстречу людям
Развитие городской среды требует комплексного подхода. О том, в какую сторону движется Красноярск и что было сделано на этом пути в 2023, рассказал Владислав Логинов, глава города.
Михаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФ
Соответствующий указ подписал президент страны.