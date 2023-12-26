Михаил Котюков: Инвестиции в экономику Красноярского края выросли на 80%

По объему привлеченных средств регион вошел в пятерку лидеров по стране.

Прирост инвестиций в экономику Красноярского края за последние пять лет составил 80%. Об этом на заседании президиума правительства региона заявил его губернатор Михаил Котюков.

По итогу первого полугодия 2023, край стал одним из пяти лидеров по объему инвестиций в стране.

Всего в регионе сейчас реализуется более 100 инвестпроектов, 90% из которых — в арктической зоне.

Напомним, что, в недавнем интервью ТАСС, Михаил Котюков заявил, что по итогу этого года инвестиции в экономику Красноярского края составят порядка 900 млрд рублей.

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