Красноярский край и АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, подписал соглашение о сотрудничестве с руководством АФК «Система».
В рамках соглашения планируется создание так называемого «чистого квартала» в Красноярске – с помощью перевода угольных котельных частного сектора на пеллеты. Кроме того, в Лесосибирске планируется перевод двух крупных угольных котельных на снабжение пеллетами. Помимо экологического эффекта мы рассчитываем получить и экономический эффект, поскольку пеллетное производство находится у нас непосредственно в Лесосибирске», — пояснил Михаил Шамолин.
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