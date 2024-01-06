Красноярский край и АФК «Система» заключили соглашение о сотрудничестве

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, подписал соглашение о сотрудничестве с руководством АФК «Система».

Документ предполагает сотрудничество по различным направлениям, например, в сферах информационных технологий, развития экологичной транспортной системы, туризма, жилищного строительства, лесопромышленного комплекса, здравоохранения и логистики.

Также компания заявила о намерении разместить в Красноярске сибирский дивизион одного из подразделений корпорации — лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп». Также АФК «Система» рассматривает возможность запустить в Красноярске завод по производству тяжелой техники для лесной отрасли.

Сергей Верещагин, председатель регионального правительства, и Михаил Шамолин, президент «Сегежа групп», также подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере биоэнергетики в вопросах модернизации действующих на территории региона котельных, работающих на угле, при их переводе на биотопливо.

В рамках соглашения планируется создание так называемого «чистого квартала» в Красноярске – с помощью перевода угольных котельных частного сектора на пеллеты. Кроме того, в Лесосибирске планируется перевод двух крупных угольных котельных на снабжение пеллетами. Помимо экологического эффекта мы рассчитываем получить и экономический эффект, поскольку пеллетное производство находится у нас непосредственно в Лесосибирске», — пояснил Михаил Шамолин.

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