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«Вайлдберриз» построит логистический центр под Красноярском

«Вайлдберриз» построит логистический центр под Красноярском
Иллюстрация: Сергей Верещагин / t.me

На президиуме инвестиционного комитета рассмотрели три крупных проекта, которые планируют реализовать на территории края. Общие вложения составят 60 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Как рассказал Сергей Верещагин, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства, площадь логистического комплекса маркетплейса «Вайлдберриз» составит 200 тыс. кв. м. Он разместится неподалеку от с. Старцево. Проект предусматривает строительство логистического центра с офисными и складскими помещениями. Компания уже купила участок площадью 37 га. Инвестиции  в проект  оцениваются в 10 млрд рублей, будет создано 9 тыс. рабочих мест.
 
Еще один инвестпроект — логистический центр на 600 тыс. кв. м. Он появится в Емельяновском районе. Возведением занимается компания «Мега-Строй-М». Также компания «Соврудник» построит золотоизвлекательную фабрику на месторождении «Эльдорадо» в Северо-Енисейском районе.
Примечательно, что на один горнодобывающий проект приходится два логистических. Это новый запрос в экономике. У края здесь большой потенциал. Поэтому будем оказывать инвесторам необходимую поддержку с инженерными сетями, транспортной инфраструктурой и кадровым обеспечением, — сообщил Сергей Верещагин.
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Автор: Петр Савельев
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