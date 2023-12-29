«Вайлдберриз» построит логистический центр под Красноярском
На президиуме инвестиционного комитета рассмотрели три крупных проекта, которые планируют реализовать на территории края. Общие вложения составят 60 млрд рублей.
Как рассказал Сергей Верещагин, первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства, площадь логистического комплекса маркетплейса «Вайлдберриз» составит 200 тыс. кв. м. Он разместится неподалеку от с. Старцево. Проект предусматривает строительство логистического центра с офисными и складскими помещениями. Компания уже купила участок площадью 37 га. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей, будет создано 9 тыс. рабочих мест.
Еще один инвестпроект — логистический центр на 600 тыс. кв. м. Он появится в Емельяновском районе. Возведением занимается компания «Мега-Строй-М». Также компания «Соврудник» построит золотоизвлекательную фабрику на месторождении «Эльдорадо» в Северо-Енисейском районе.
Примечательно, что на один горнодобывающий проект приходится два логистических. Это новый запрос в экономике. У края здесь большой потенциал. Поэтому будем оказывать инвесторам необходимую поддержку с инженерными сетями, транспортной инфраструктурой и кадровым обеспечением, — сообщил Сергей Верещагин.
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