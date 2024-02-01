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Олимпийская чемпионка Мария Киселёва привезет в Красноярск новое шоу на воде

Олимпийская чемпионка Мария Киселёва привезет в Красноярск новое шоу на воде
Иллюстрация: Министерство спорта Красноярского края

В Красноярске пройдет музыкальный фестиваль на воде трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселёвой «Сказ о русских берегах» (0+).

#НОВОСТИ
Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Радуга» 23...25 февраля. В шоу будут элементы спорта и искусства, музыки, балета и театра. В основе сюжета — история сказочного путешествия по эпохам и пространствам страны.
Спектакль раскроет всё разнообразие нашей страны и затянет каждого зрителя в пучину исторического водоворота важных событий в становлении России», - говорит Мария Киселёва. художественный руководитель театра, трехкратная олимпийская чемпионка. 
Главные роли в постановке исполнят Дарина Валитова, пятикратная чемпионка мира, Варвара Субботина, четырехкратная чемпионка мира, Анна Удовик, пятикратная чемпионка мира среди юниоров и Константин Ханбеков, заслуженный мастер спорта по прыжкам в воду.
 
Театр Марии Киселёвой приедет в Красноярск во второй раз. 
 
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Автор: Петр Савельев
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