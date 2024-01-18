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В Красноярск привезут 50+ редких картин великого Кандинского

В Красноярск привезут 50+ редких картин великого Кандинского
Иллюстрация: chelmusart.ru

В Красноярск привезут редкие графические работы Василия Кандинского, из выставят в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова.

#НОВОСТИ

Выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки» откроется в Красноярске 15 февраля 2024 и продлится до 26 мая.

Полотна привозит частная галерея «Bashmakov Gallery», с которой красноярский музей имеет регулярные деловые связи.

На выставке горожанам и гостям столицы края впервые представят три ключевых периода в творчестве Василия Кандинского.

Будет представлена и одна из ранних работ художника — живописное полотно «Импровизация №209».

Для более глубокого проникновения в творчество легендарного художника-авангардиста выставка будет дополнена мультимедийными материалами. В музее их называют «ожившими полотнами» с музыкальным сопровождением.

Справка

 
Василий Васильевич Кандинский (1866…1944) – живописец, основатель альманаха и группы «Синий всадник», работавший преимущественно в абстрактной живописи. Учился в Мюнхене в частной студии Антона Ашбе (с 1897 по 1899), в академия художеств (с 1900). Жил и работал в России, Германии, Франции.
 

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Автор: Петр Савельев
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