Это по любви: куда сходить в Красноярске 28 октября...3 ноября 2023

Говорим и узнаем о чувствах, учимся видеть однозначное с разных сторон и уходим на глубину — все о главных культурных событиях Красноярска в афише «Делового квартала».

28 октября, суббота

Что может открыть уикенд лучше, чем любовь? Только любовь, о которой можно говорить! Например, на «Книжном клубе» в «Кругах» вместе с артистами КТЮЗа, режиссером Ксенией Пещик и доцентом кафедры мировой литературы КГПУ имени Астафьева Ириной Прудиус.

В этот раз для разговора выбрали «Расцветает самая красная из роз» — комикс шведской художницы Лив Стремквист, который стал основой для одного из спектаклей красноярского ТЮЗа.

vk.com / Красноярский ТЮЗ

Говорить планируют о многом: что такое любовь в XXI веке и что такое любовь для каждого из нас, а также об особенностях анализа любовного чувства в самом комиксе.

vk.com / Красноярский ТЮЗ

Для встречи выбрали пространство «Круги» на Мира, 49 — общий сбор в 13:00. Подробнее о событии можно узнать в соцсетях КТЮЗа.

29 октября, воскресенье

Это воскресенье точно для тех, кто ценит знаковые шедевры мирового кинематографа — в Красноярске на большом экране покажут оригинальную версию «Расёмона».

kinoteatr.ru

Культовая драма японского режиссера Акиры Куросавы остается в истории с 1951: тогда картину показали на Венецианском фестивале, и с тех пор она осталась классикой субъективного повествования.

Япония, XI век. Дровосек, монах и крестьянин прячутся от грозы в развалинах ворот Расёмон и обсуждают судебный процесс, свидетелями которого были первые двое. Несколько дней назад на лесной дороге произошло жестокое преступление: разбойник убил самурая и надругался над его женой. Вот только показания участников инцидента никак не вяжутся между собой. Возможно ли докопаться до правды?», — на этом строится сюжет «Расёмона».

Единственный сеанс пройдет в Синема Парк галереи «Енисей» в 17:00. Обещают оригинальную озвучку и субтитры — все, как мы любим!

30 октября, понедельник

Начало недели обещает быть захватывающим и максимально аутентичным: вечером понедельника в городе впервые пройдет показ «Carmen P. S.», танцевального спектакля Ляйсан Утяшевой.

liasanshow.com

Постановку характеризуют как авторское продолжение классической новеллы французского писателя Проспера Мериме.

Она все та же — свободолюбивая, страстная, пламенная Кармен. Она больше, чем один человек. Она — концентрированная женская энергия. Замечаю, как от спектаклю к спектаклю мы все больше наполняемся этой энергией, как трансформируется наша пластика и как ее каждый раз немного по-разному оттеняет иная энергия — мужская —отраженная в ипостасях Хосе.», — пишет о «Carmen P. S.» Ляйсан Утяшева.

В постановке танцевальный театр соединили с современной хореографией, наполнили испанскими мотивами и авторской музыкой Райна Оттера, а для полного погружения добавили и медиа-арт.

liasanshow.com

Организаторы обращают внимание, что для Красноярска этот показ будет единственным, так что советуем освободить вечер после 19:00.

31 октября, вторник

Финал октября — идеальное время, чтобы сделать еще один шаг вглубь себя. Или в то, что происходит с нами в кружевах жизни. Спусковым крючком может стать «Путаница» — психодрама, созданная в независимом театре «Вспышка».

vk.com / Театр «ВСПЫШКА»

Кабинет психолога. Мужчина и женщина. Распутать клубок страхов и обид оказывается куда сложнее. Что-то пошло не так и вдруг вы оказываетесь в детской игре „путаница“. Ничего не предпринимайте, пока не окажетесь наедине со специалистом», — сообщают создатели.

vk.com / Театр «ВСПЫШКА»

Постановка, созданная «на троих» — режиссером Марией Булатовой и актерами Анной Домниковой и Станиславом Линецким, начнется в 19:00 в «Yushin Brothers».

1 ноября, среда

В первый день сладкого ноября еще можно успеть на «Выставку № 1» Ильи Троева. Первую полноценную экспозицию красноярского стрит-художника открыли в арт-резиденции «Каменке» еще в сентябре.

vk.com / Арт-резиденция «Каменка»

Выставка спроектирована так, что дает возможность увидеть художественный путь Ильи Троева от абстрактной формы к предметному содержанию.

Придя на выставку, зрителю не придется искать великих смыслов, вложенных в работу. Я стараюсь создавать работы, которые интересно рассматривать. Не люблю усложнять, считаю, что картины должны вызывать приятную эмоцию и визуальное наслаждение», — такими ощущениями делился художник.

vk.com / Арт-резиденция «Каменка»

Работы художника разместили в Серой галерее — увидеть их можно будет до 1 ноября.

2 ноября, четверг

Продолжить погружение в художественный мир можно и на следующий день — например, прийти на (кружок набросков), который еженедельно проходит в «Площади Мира». Каждой сессии присваивают собственную тему и наполняют уникальными практиками, а вот продолжительность всегда «зафиксирована» — (кружок набросков) длится с 18:00 до 21:00.

vk.com / ЯДРО

Здесь нет места критике. Здесь пропагандируется самоценность быстрого рисунка и процесса рисования как такового», — так говорят об этой художественной инициативе организаторы.

Как правило, набросочные сессии проходят по традиционному маршруту: рисование — просмотр — обсуждение. Участники вместе изучают новые художественные практики, а затем делятся обратной связью.

vk.com / ЯДРО

Узнать больше деталей о «(кружке набросков)» можно в соцсетях музейного центра «Площадь Мира» или арт-пространства «Ядро».

3 ноября, пятница

Конец рабочей недели требует громкого завершения: такое может обеспечить современная музыка сибирских композиторов, которая прозвучит в филармонии.

В 19:00 в Малом зале имени Шпиллера пройдет симфонический концерт к 40-летию Красноярской региональной организации Союза композиторов России. За вечер можно будет услышать Красноярский академический симфонический оркестр, Красноярский камерный хор и детский хор «Камертон».

vk.com / Красноярская филармония

Такое событие не оставили и без специальных гостей. В этот раз им станет Антон Танонов, российский композитор, педагог, директор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России.

Программа получилась достаточно разноплановой — от увертюры к «Укрощению огня» и «Поэмы гнева и любви» на стихотворения Анны Ахматовой до «Сибирских летописей» и симфонической картины «Следы на песке». Список всех произведений на два отделения можно на сайте Красноярской филармонии.

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