Всероссийская конференция о современном искусстве Сибири пройдет в Красноярске в декабре

Потенциальные спикеры могут подать заявки до 20 ноября. Конференция пройдет на базе «Площади Мира» как один из блоков программы Красноярской музейной биеннале.

Зимой 2023 Красноярск станет площадкой II Всероссийской научно-практической конференции «Сибирское современное искусство». Она пройдет в музейном центре «Площадь Мира» 7 и 8 декабря. Конференция станет одним из масштабных, но при этом достаточно узкоориентированных блоков программы XV Красноярской музейной биеннале.

До 20 ноября открыт прием заявок от потенциальных спикеров предстоящей конференции. Их могут подать ученые и специалисты учреждений науки, культуры и образования, аспиранты, соискатели, магистры, искусствоведы, кураторы, музейные сотрудники, галеристы, арт-менеджеры.

Цель конференции — обсудить и определить актуальные тренды презентации современного искусства в сибирских музеях, галереях, креативных пространствах и других культурных центрах; представить результаты новейших исследований феноменов и произведений сибирского современного искусства и современного искусства в сибирских коллекциях; определить перспективные направления для образовательной и просветительской работы в области современного искусства в Сибири», — уточняют в музейном центре.

На данный момент организаторы заявляют такие секции:

АВЕНИСЕЕСИНЕВА: рефлексия художественного опыта красноярских музейных биеннале;

Теория регионального искусства;

Локальная история. Исследовательские практики в современном искусстве Сибири;

Концептуальное искусство Сибири;

Кураторские практики в сфере современного искусства;

Сибирское уличное искусство.

Узнать точные требования к докладам и оформлению заявок можно здесь.

«ДК» уже рассказывал подробности о Красноярской музейно биеннале: здесь можно найти подробности о программе и концепции «АВЕНИСЕЕСИНЕВА».

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