Назначен новый директор музейного центра «Площадь Мира»
Им стала Ольга Темникова. Об этом сообщил Аркадий Зинов, и.о. министра культуры Красноярского края.
С 2016 этот пост занимала Мария Букова. Она уволилась в начале этого года. С 17 февраля 2023 к временному исполнению обязанностей директора приступила заместитель директора по развитию Ульяна Белецкая.
Справка
Ольга Темникова окончила Сибирский федеральный университет и магистратуру СФУ по направлению «история искусств». С 2016 работала в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова, сначала была научным сотрудником, потом стала заместителем директора по образовательной и выставочной деятельности. С 2018 — член правления Фонда целевого капитала художественного музея.
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