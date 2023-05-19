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Назначен новый директор музейного центра «Площадь Мира»

Назначен новый директор музейного центра «Площадь Мира»
Иллюстрация: Аркадий Зинов

Им стала Ольга Темникова. Об этом сообщил Аркадий Зинов, и.о. министра культуры Красноярского края.

#НОВОСТИ
С 2016 этот пост занимала Мария Букова. Она уволилась в начале этого года. С 17 февраля 2023 к временному исполнению обязанностей директора приступила заместитель директора по развитию Ульяна Белецкая. 
 

Справка

 
Ольга Темникова окончила Сибирский федеральный университет и магистратуру СФУ по направлению «история искусств». С 2016 работала в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова, сначала была научным сотрудником, потом стала заместителем директора по образовательной и выставочной деятельности. С 2018 — член правления Фонда целевого капитала художественного музея.
 

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Автор: Петр Савельев
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