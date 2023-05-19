Назначен новый директор музейного центра «Площадь Мира»

Справка

Ольга Темникова окончила Сибирский федеральный университет и магистратуру СФУ по направлению «история искусств». С 2016 работала в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова, сначала была научным сотрудником, потом стала заместителем директора по образовательной и выставочной деятельности. С 2018 — член правления Фонда целевого капитала художественного музея.