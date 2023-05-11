Выставка полотен кисти Сурикова открылась в Красноярске
В красноярском музейном центре «Площадь Мира» 11 мая 2023 открылась выставка картин Василия Сурикова.
На выставку, посвященую 175-летию со дня рождения художника, привезли девять картин из Третьяковской галереи и десять работ из Русского музея.
Среди полотен «Взятие снежного городка» и «Покорение Сибири Ермаком», которая покинула Петербург впервые за 84 года.
Выставка продлится до 9 июля.
Посетить выставку можно только во время сеанса или в составе экскурсионной группы. Сеансы начинаются ежедневно каждый час. Билеты стоят 450 рублей.
Экскурсии проходят четыре раза в день:
Вт, пт, сб, вс — 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Ср, чт — 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Пн — выходной.
Бесплатно выставку могут посетить дети до пяти лет, а также инвалиды I и II группы.
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