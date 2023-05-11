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Выставка полотен кисти Сурикова открылась в Красноярске

Василий Суриков Взятие снежного городка. 1891
Василий Суриков Взятие снежного городка. 1891. Иллюстрация: wikipedia.org

В красноярском музейном центре «Площадь Мира» 11 мая 2023 открылась выставка картин Василия Сурикова.

#НОВОСТИ

На выставку, посвященую 175-летию со дня рождения художника, привезли девять картин из Третьяковской галереи и десять работ из Русского музея.

Среди полотен «Взятие снежного городка» и «Покорение Сибири Ермаком», которая покинула Петербург впервые за 84 года.

Выставка продлится до 9 июля.

Посетить выставку можно только во время сеанса или в составе экскурсионной группы. Сеансы начинаются ежедневно каждый час. Билеты стоят 450 рублей.

Экскурсии проходят четыре раза в день:

Вт, пт, сб, вс  — 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Ср, чт — 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Пн — выходной.

Бесплатно выставку могут посетить дети до пяти лет, а также инвалиды I и II группы.

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Автор: Петр Савельев
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