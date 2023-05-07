Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.05
76,82
84,90
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Шедевры Василия Сурикова из Русского музея прибыли в Красноярск

В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Холст, масло.
В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895. Холст, масло. . Иллюстрация: wikipedia.org

В Красноярск прибыли полотна известного художника Василия Сурикова из фондов Государственного Русского музея и Третьяковской галереи.

#НОВОСТИ

Среди полотен одна из самых значимых работ, картина «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», которая впервые за 84 года покинула стены Русского музея. Полотно отправили на родину Василия Сурикова вместе с 20 другими его произведениями в честь 175-летнего юбилея великого художника.

Картина «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» была создана Василием Суриковым в 1895. Ее сюжет — решающая битва дружины Ермака с многочисленными полчищами хана Кучума в 1582. Художник работал над произведением в течение четырех лет и совершил ради него путешествие длиной более трех тысяч километров по сибирским лесам и рекам.

Марат Дашкин, завотделом реставрации Русского музея, рассказал, как картину готовили к долгой дороге в Сибирь:

Мы сделали местное укрепление, сделали промывку, покрыли картину свежим защитным слоем лака. И, конечно, картина по-другому зазвучала, появилась тональная градация, колорит раскрылся. И зрители Красноярска впервые увидят преображенное произведение».

Когда полотно отлежится, его вновь вставят в раму и представят на выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», которая будет работать в музейном центре «Площадь Мира» с 11 мая по 9 июля 2023.

На ней будут представлены 38 подлинных произведений художника из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, Красноярского краевого краеведческого музея и музея-усадьбы В.И. Сурикова.

Красноярцы смогут увидеть самые значимые произведения художника, написанные в разные периоды его творчества, многие из них будут представлены впервые.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стоимость квадратного метра в новостройках Красноярска превысила 100 тыс. рублейСтоимость квадратного метра в новостройках Красноярска превысила 100 тыс. рублей
  • «Много любви»: девочка-бабочка из Красноярска стала героиней персональной фотосессии«Много любви»: девочка-бабочка из Красноярска стала героиней персональной фотосессии
  • «Движок» для отрасли или путь кредитному «пузырю» – застройщики Красноярска об ипотеке«Движок» для отрасли или путь кредитному «пузырю» – застройщики Красноярска об ипотеке
  • Предпринимателям предлагают бесплатную точку продаж в центре КрасноярскаПредпринимателям предлагают бесплатную точку продаж в центре Красноярска
  • Красноярску одобрили начало строительства первой станции метроКрасноярску одобрили начало строительства первой станции метро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.