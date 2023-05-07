Шедевры Василия Сурикова из Русского музея прибыли в Красноярск

В Красноярск прибыли полотна известного художника Василия Сурикова из фондов Государственного Русского музея и Третьяковской галереи.

Среди полотен одна из самых значимых работ, картина «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», которая впервые за 84 года покинула стены Русского музея. Полотно отправили на родину Василия Сурикова вместе с 20 другими его произведениями в честь 175-летнего юбилея великого художника.

Картина «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» была создана Василием Суриковым в 1895. Ее сюжет — решающая битва дружины Ермака с многочисленными полчищами хана Кучума в 1582. Художник работал над произведением в течение четырех лет и совершил ради него путешествие длиной более трех тысяч километров по сибирским лесам и рекам.

Марат Дашкин, завотделом реставрации Русского музея, рассказал, как картину готовили к долгой дороге в Сибирь:

Мы сделали местное укрепление, сделали промывку, покрыли картину свежим защитным слоем лака. И, конечно, картина по-другому зазвучала, появилась тональная градация, колорит раскрылся. И зрители Красноярска впервые увидят преображенное произведение».

Когда полотно отлежится, его вновь вставят в раму и представят на выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», которая будет работать в музейном центре «Площадь Мира» с 11 мая по 9 июля 2023.

На ней будут представлены 38 подлинных произведений художника из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, Красноярского краевого краеведческого музея и музея-усадьбы В.И. Сурикова.

Красноярцы смогут увидеть самые значимые произведения художника, написанные в разные периоды его творчества, многие из них будут представлены впервые.

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