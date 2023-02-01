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В Красноярск привезут масштабную картину Василия Сурикова

Суриков. Покорение Сибири Ермаком
Суриков. Покорение Сибири Ермаком. Иллюстрация: yandex.ru

Государственный Русский музей предоставит для выставки к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова в Красноярске самую масштабную картину художника.

#НОВОСТИ

Она называется «Покорение Сибири Ермаком», — сообщает ТАСС.

Самая большая работа Сурикова, которая сейчас на экспозиции, — это «Покорение Сибири Ермаком», отправится в Красноярск. Эта работа будет снята с экспозиции, реставраторы приведут ее в экспозиционный вид. Они ее почистят и укрепят, она на валу будет перемещаться в Красноярск», — сообщила Ольга Бабина, замгендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея.

Русский музей уже отправлял работы Сурикова в Красноярск. Сам художник считал, что его предки попали в Сибирь именно с экспедицией Ермака.

Справка

 
Полотно размером 3*6 м, посвященное покорению Сибири, создано Суриковым в 1895. Художник работал над ним в течение четырех лет, совершая поездки по местам, связанным с темой картины, сюжетом которой является решающая битва дружины Ермака с войском хана Кучума в 1582.
 

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Автор: Петр Савельев
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