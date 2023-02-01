В Красноярск привезут масштабную картину Василия Сурикова
Государственный Русский музей предоставит для выставки к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова в Красноярске самую масштабную картину художника.
Она называется «Покорение Сибири Ермаком», — сообщает ТАСС.
Самая большая работа Сурикова, которая сейчас на экспозиции, — это «Покорение Сибири Ермаком», отправится в Красноярск. Эта работа будет снята с экспозиции, реставраторы приведут ее в экспозиционный вид. Они ее почистят и укрепят, она на валу будет перемещаться в Красноярск», — сообщила Ольга Бабина, замгендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея.
Русский музей уже отправлял работы Сурикова в Красноярск. Сам художник считал, что его предки попали в Сибирь именно с экспедицией Ермака.
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