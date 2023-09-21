В музейном центре Красноярска «Площадь Мира» открыли параллельную программу XV биеннале

Первым событием параллельной программы стал вернисаж выставки по итогам 1-й Сибирской лаборатории кураторов «Дикие пальмы». Открытие официальной программы запланировано на октябрь.

21 сентября центр «Площадь Мира» запустил параллельную программу XV Красноярской музейной биеннале: в этом году она называется «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» и посвящена Енисею как символу локальности региона.

В 2023 Сибирская лаборатория кураторов «Дикие пальмы» прошла в рамках Красноярской биеннале впервые. Участники из Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Томска, Тюмени вместе с художниками-тьюторами две недели поэтапно проходили весь творческий процесс: от знакомства с городом и полевой работы до презентации итоговых проектов. Результатом стала экспозиция кураторских проектов «Икс-файлс», которая будет действовать до 8 октября.

Одновременно с ней в рамках биеннале проходит Сибирская лаборатория молодого искусства «Фата-моргана» — ежегодный проект Музейного центра «Площадь Мира».

Основной проект биеннале запустят 26 октября. Также с 21 сентября стартует публичная программа: в нее войдут экскурсии, лекции, мастер-классы и перформансы. В программе «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» в 2023 пройдет и научный блок — его проведут в декабре. Изучить полную программу XV Красноярской биеннале можно на сайте мероприятия.

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