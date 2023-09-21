Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.09
96,61
103,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Фестиваль документального кино BEAT WEEKEND стартует с 21 сентября в Красноярске

Фестиваль документального кино BEAT WEEKEND стартует с 21 сентября в Красноярске
Иллюстрация: vk.com / Beat Film Festival

Международный фестиваль документальных фильмов со всего мира продлится до 1 октября включительно. В Красноярске программу BEAT WEEKEND можно увидеть в «Доме кино» и «Синема Парк Енисей».

#НОВОСТИ

В 2023 картины из программы Beat Film Festival — самого большого фестиваля документального кино в РФ — привезут и в Красноярск. Показы будут проходить с 21 сентября по 1 октября включительно. Увидеть фильмы можно на двух площадках: в «Доме кино» и «Синема Парк Енисей».

В этом году в программу BEAT WEEKEND — под таким названием фестиваль проходит во всех городах, кроме Москвы — вошли восемь фильмов. Узнать детали о каждом можно на официальном сайте фестиваля. Полное расписание показов в Красноярске можно найти здесь.

Стоимость билетов начинается от 290 рублей.

справка «ДК»

 
Самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой. Beat Film Festival ежегодно проходит в Москве в начале лета, а осенью приезжает в 21 город России как Beat Weekend. За годы своего существования он превратился в масштабное культурное событие, которое знакомит горожан c лучшими образцами современного документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуре, моде и новых технологиях. Миссия фестиваля — открывать для широкой публики жанр документального кино как формы городского досуга. Каждый Beat Film Festival — это кинопремьеры, специальные события и показы по всему городу: в кинотеатрах и музеях, культурных центрах и клубах и десятки тысяч зрителей. В программе — громкие фильмы из программ международных кинофестивалей и фильмы молодых российских авторов, собранные в национальный конкурс, который направлен на поддержку молодых российских режиссеров, образовательная программа с паблик-токами и тематическими дискуссиями в Фестивальном центре и специальные музыкальные события.
 

Читайте также:

Кинематографисты Сибири могут войти в программу международного фестиваля SiberiaDOC

Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.

В Красноярске пройдет фестиваль Хворостовского

Фестиваль искусств «Хворостовский» состоится 13...31 октября. Площадками традиционно станут краевая филармония и Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

XV Красноярская музейная биеннале откроется 7 сентября 2023

В этом году она будет носить название «АВЕНИСЕЕСИНЕВА»: Енисей снова станет вектором самоидентификации края, с помощью которого продолжится художественное освоение сибирского региона.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Роману Гольдману не удалось победить Березовский судРоману Гольдману не удалось победить Березовский суд
  • «Да будет хаб»: аэропорт Красноярска планируют превратить в особую экономическую зону«Да будет хаб»: аэропорт Красноярска планируют превратить в особую экономическую зону
  • Красноярское метро снова стало предметом совещания в МосквеКрасноярское метро снова стало предметом совещания в Москве
  • Правительство Красноярского края может отказаться от продажи КНППравительство Красноярского края может отказаться от продажи КНП
  • Антимонопольщики назвали причины повышения цен на бензин в КрасноярскеАнтимонопольщики назвали причины повышения цен на бензин в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.