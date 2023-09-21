Фестиваль документального кино BEAT WEEKEND стартует с 21 сентября в Красноярске
Международный фестиваль документальных фильмов со всего мира продлится до 1 октября включительно. В Красноярске программу BEAT WEEKEND можно увидеть в «Доме кино» и «Синема Парк Енисей».
В 2023 картины из программы Beat Film Festival — самого большого фестиваля документального кино в РФ — привезут и в Красноярск. Показы будут проходить с 21 сентября по 1 октября включительно. Увидеть фильмы можно на двух площадках: в «Доме кино» и «Синема Парк Енисей».
В этом году в программу BEAT WEEKEND — под таким названием фестиваль проходит во всех городах, кроме Москвы — вошли восемь фильмов. Узнать детали о каждом можно на официальном сайте фестиваля. Полное расписание показов в Красноярске можно найти здесь.
Стоимость билетов начинается от 290 рублей.
справка «ДК»
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Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.
В Красноярске пройдет фестиваль Хворостовского
Фестиваль искусств «Хворостовский» состоится 13...31 октября. Площадками традиционно станут краевая филармония и Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.
XV Красноярская музейная биеннале откроется 7 сентября 2023
В этом году она будет носить название «АВЕНИСЕЕСИНЕВА»: Енисей снова станет вектором самоидентификации края, с помощью которого продолжится художественное освоение сибирского региона.