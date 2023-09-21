Фестиваль документального кино BEAT WEEKEND стартует с 21 сентября в Красноярске

Международный фестиваль документальных фильмов со всего мира продлится до 1 октября включительно. В Красноярске программу BEAT WEEKEND можно увидеть в «Доме кино» и «Синема Парк Енисей».

В 2023 картины из программы Beat Film Festival — самого большого фестиваля документального кино в РФ — привезут и в Красноярск. Показы будут проходить с 21 сентября по 1 октября включительно. Увидеть фильмы можно на двух площадках: в «Доме кино» и «Синема Парк Енисей».

В этом году в программу BEAT WEEKEND — под таким названием фестиваль проходит во всех городах, кроме Москвы — вошли восемь фильмов. Узнать детали о каждом можно на официальном сайте фестиваля. Полное расписание показов в Красноярске можно найти здесь.

Стоимость билетов начинается от 290 рублей.

справка «ДК» Самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой. Beat Film Festival ежегодно проходит в Москве в начале лета, а осенью приезжает в 21 город России как Beat Weekend. За годы своего существования он превратился в масштабное культурное событие, которое знакомит горожан c лучшими образцами современного документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуре, моде и новых технологиях. Миссия фестиваля — открывать для широкой публики жанр документального кино как формы городского досуга. Каждый Beat Film Festival — это кинопремьеры, специальные события и показы по всему городу: в кинотеатрах и музеях, культурных центрах и клубах и десятки тысяч зрителей. В программе — громкие фильмы из программ международных кинофестивалей и фильмы молодых российских авторов, собранные в национальный конкурс, который направлен на поддержку молодых российских режиссеров, образовательная программа с паблик-токами и тематическими дискуссиями в Фестивальном центре и специальные музыкальные события.

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Прием заявок от авторов документального кино продолжается до 31 августа включительно.

В Красноярске пройдет фестиваль Хворостовского

Фестиваль искусств «Хворостовский» состоится 13...31 октября. Площадками традиционно станут краевая филармония и Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского.

XV Красноярская музейная биеннале откроется 7 сентября 2023

В этом году она будет носить название «АВЕНИСЕЕСИНЕВА»: Енисей снова станет вектором самоидентификации края, с помощью которого продолжится художественное освоение сибирского региона.