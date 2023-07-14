Четыре локации Красноярска вошли в топ лучших пространств РФ

Официальными «точками притяжения» теперь считаются фанпарк «Бобровый Лог», арт-резиденция «Каменка», центр продвижения молодежных проектов «Вектор» и МайПарк.

Красноярские места продолжают покорять сердца и рейтинги: четыре локации города оказались в списке 300 лучших пространств страны. Эти позиции они получили после победы в конкурсе федерального проекта «Точки притяжения».

В Красноярске локациями, заслуживающими награды и внимания, выбрали четыре пространства:

фанпарк «Бобровый Лог» — финалист конкурса;

арт-резиденция «Каменка» — финалист конкурса;

тренинг-кафе ВекторПроектор — финалист конкурса;

МайПарк — участник конкурса.

Теперь информацию об этих локациях можно будет найти на интерактивной карте, которую наполняют на точки-притяжения. рф

Кстати, «Бобровый Лог» и «Каменка» есть и в новом обзоре «ДК» — по версии редакции, они подходят не только для отдыха, но и для летних бизнес-ивентов.

справка «дк» Лидирующие «Точки притяжения» определяют с помощью народного голосования и экспертной оценки.

Читайте далее:

Топ локаций для летних ивентов

Бизнес‑ивенты вышли за пределы переговорок и конференц‑залов. Рассказываем, где провести корпоративное событие летом в Красноярске.

В открытом доступе: топ гастротеррас Красноярска `2023

С каждым годом количество и разнообразие гастротеррас Красноярска растет. Летние площадки от ключевых игроков гастрономии и новичков — в специальном обзоре «Делового квартала».

ТОП офисов: от мансарды до стеклянных стен

Офисы перестают быть просто рабочим местом и становятся уникальным деловым пространством. «ДК» составил топ офисов Красноярска, которые удивляют дизайнерскими решениями и изобретательностью.

Белый замок Шамони назвали лучшей загородной локацией для свадьбы в регионах РФ

Жюри главной свадебной премии страны Wedding Awards выбрало Белый замок Шамони лидером федерального уровня. В списках финалистов и шорт-листах премии есть еще несколько красноярских проектов.

Красноярский край снова вошел в программу Российской креативной недели

В 2023 в Москву привезут кино, гастрономию и моду Красноярска и региона. Такие «гастроли» — новый формат для креаторов края.

Ленина и Мира в Красноярске свяжут «Барным двориком»

Компания «Красредевелопмент» восстанавливает историческое здание в центре города, в котором расположится несколько заведений.

Фестиваль ТАЙГАСТРО`2023 стартует 1 августа в Красноярске

В этом году программа сибирского гастрономического фестиваля приросла новым событием в формате open air.

Музыкально-поэтический фестиваль «Амфибрахий на траве» пройдет 16 июля в Красноярске

В этот раз красноярцам предлагают исследовать «Поэзию чувств»: локации фестиваля под открытым небом посвятят зрению, вкусу, осязанию, слуху и обонянию.