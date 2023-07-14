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Четыре локации Красноярска вошли в топ лучших пространств РФ

Четыре локации Красноярска вошли в топ лучших пространств РФ
Иллюстрация: точки-притяжения.рф / Бобровый Лог

Официальными «точками притяжения» теперь считаются фанпарк «Бобровый Лог», арт-резиденция «Каменка», центр продвижения молодежных проектов «Вектор» и МайПарк.

#НОВОСТИ

Красноярские места продолжают покорять сердца и рейтинги: четыре локации города оказались в списке 300 лучших пространств страны. Эти позиции они получили после победы в конкурсе федерального проекта «Точки притяжения».

В Красноярске локациями, заслуживающими награды и внимания, выбрали четыре пространства:

  • фанпарк «Бобровый Лог» — финалист конкурса;
  • арт-резиденция «Каменка» — финалист конкурса;
  • тренинг-кафе ВекторПроектор — финалист конкурса;
  • МайПарк — участник конкурса.

Теперь информацию об этих локациях можно будет найти на интерактивной карте, которую наполняют на точки-притяжения. рф

Кстати, «Бобровый Лог» и «Каменка» есть и в новом обзоре «ДК» — по версии редакции, они подходят не только для отдыха, но и для летних бизнес-ивентов.

справка «дк»

 
Лидирующие «Точки притяжения» определяют с помощью народного голосования и экспертной оценки.
 

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Автор: Петр Савельев
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