Музыкально-поэтический фестиваль «Амфибрахий на траве» пройдет 16 июля в Красноярске

В этот раз красноярцам предлагают исследовать «Поэзию чувств»: локации фестиваля под открытым небом посвятят зрению, вкусу, осязанию, слуху и обонянию.

16 июля красноярский парк «Покровский» станет площадкой для поэтического фестиваля «Амфибрахий на траве». Он проходит уже во второй раз за лето: первый фестиваль организовали в начале июня.

Июльскую вариацию определяют как «Поэзию чувств» — каждому из них отвели собственную локацию. Таким образом программу фестиваля выстроят вокруг зрения, вкуса, осязания, слуха и обоняния. Еще одну площадку отдали душе — она и станет визитной карточкой «Поэзии чувств».

На главной сцене выступят 15 красноярских поэтов, после чего будет и «Открытый микрофон»: каждый из участников фестиваля сможет озвучить собственные стихотворения-фавориты.

Гостям обещают поэтические чтения под сопровождение музыкой, интерактивные площадки и выставки, лекции и мастер-классы, организацию буккроссинга и возможность приобрести авторские работы поэтов.

Длительность этого музыкально-поэтического перформанса — с 16:00 до 22:00. Вход на фестиваль и посещение всех локаций будут свободными.

Узнать больше о программе и локациях можно здесь.

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