Норильский Заполярный театр драмы приедет в Красноярск в октябре 2023

В ходе «Больших гастролей» на площадке красноярского театра Пушкина покажут «Ополченский романс»: спектакль привезут на два дня, 17 и 18 октября.

Красноярск станет одной из точек «Больших гастролей» Заполярного театра драмы Норильска: 17 и 18 октября его труппа выступит в Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Для показа в Красноярске выбрали «Ополченский романс». Его премьера прошла на норильской сцене меньше полугода назад, в июне 2023.

До Красноярска Заполярный театр уже «обменялся» гастролями с драматическим театром Омска «Галерка». 12 октября труппа прибудет в Челябинск на международный фестиваля-конкурса драматических театров «Камерата». Завершатся гастроли Норильского драматического в ноябре на VI театральном фестивале «Школа. Студия. Мастерская» в Санкт-Петербурге.

Из красноярских институций в Заполярном театре драмы за 2023 с гастролями отметился Красноярский театр кукол. в 2022 норильская драматическая сцена принимала Красноярский ТЮЗ.

справка «ДК» «Большие гастроли» — всероссийский гастрольно-концертный план, который формирует министерство культуры РФ. Программу запустили в 2014, а с 2023 ее разделили на два направления — гастроли театров и гастроли национальных коллективов.

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