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В Красноярске готов третий корпус драматического театра имени Пушкина

В Красноярске готов третий корпус драматического театра имени Пушкина
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Сейчас готовность объекта составляет 100%. Но проводить спектакли там пока нельзя.

#НОВОСТИ
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, теперь службе строительного надзора и жилищного контроля края нужно провести итоговую проверку, после выдать разрешение на ввод здания в эксплуатацию. 
 
Площадь нового корпуса составляет почти в 3 тыс. кв. м. Там появилась малая сцена на 116 мест, репетиционные залы, гримерные, мастерские, студия звукозаписи и арт-кафе. На его крыше сделали сцену, где летом будут проводить спектакли под открытым небом. 
 
Строительство новых блоков началось в 2021. В 2022 достроили второй блок. Там находятся цеха для хранения и создания декораций, станки для работы по дереву и металлу. На строительство корпусов было выделено свыше 460 млн рублей. Это средства федерального и краевого бюджетов.
 
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Автор: Петр Савельев
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