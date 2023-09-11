В Красноярске готов третий корпус драматического театра имени Пушкина
Сейчас готовность объекта составляет 100%. Но проводить спектакли там пока нельзя.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, теперь службе строительного надзора и жилищного контроля края нужно провести итоговую проверку, после выдать разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Площадь нового корпуса составляет почти в 3 тыс. кв. м. Там появилась малая сцена на 116 мест, репетиционные залы, гримерные, мастерские, студия звукозаписи и арт-кафе. На его крыше сделали сцену, где летом будут проводить спектакли под открытым небом.
Строительство новых блоков началось в 2021. В 2022 достроили второй блок. Там находятся цеха для хранения и создания декораций, станки для работы по дереву и металлу. На строительство корпусов было выделено свыше 460 млн рублей. Это средства федерального и краевого бюджетов.
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