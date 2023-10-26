Художественный руководитель КТЮЗа Роман Феодори покинул свой пост

В пресс-службе театра сообщили, что уход главного режиссера театра связан с семейными обстоятельствами.

26 октября в Красноярском театре юного зрителя сообщили об уходе художественного руководителя Романа Феодори. В пресс-службе КТЮЗа пояснили, что он оставил должность в связи с «семейными обстоятельствами».

Дорогой зритель, мы не скрываем своей грусти и сообщаем, что Роман Феодори, возглавлявший Красноярский театр юного зрителя с 2011 в должности главного режиссера, а с 2016 в должности художественного руководителя, в силу семейных обстоятельств прекращает свою деятельность в нашем театре.

Мы благодарим Романа Николаевича за содержательный ренессанс, который пережил наш театр. Это были фундаментальные изменения, вызванные силой таланта нашего худрука.

Невероятные детские сказки, сильные, терапевтические спектакли на острые социальные темы для подростков и взрослых зрителей — это то, чем ТЮЗ стал знаменит на всю страну. Наш худрук оставляет Красноярску богатейшее и востребованное художественное наследие», — говорится в официальном заявлении театра.

В театре подчеркивают, что работа продолжится в обычном режиме под руководством директора — Натальи Кочорашвили.

Читайте также:

В Красноярске откроется новая сцена театра Пушкина

В новом арт-пространстве будет сцена-трансформер, театральное кафе и сцена на крыше. Это первое подобное пространство в Красноярске.

Лаборатория современной музыки musicAeterna Youth пройдет в Красноярске осенью 2023

Молодые музыканты смогут участвовать в ней бесплатно, но понадобится пройти предварительный отбор. Подать заявки можно до 16 октября включительно. Мастер-классы проведут в Красноярской филармонии.

Всероссийская конференция о современном искусстве Сибири пройдет в Красноярске в декабре

Потенциальные спикеры могут подать заявки до 20 ноября. Конференция пройдет на базе «Площади Мира» как один из блоков программы Красноярской музейной биеннале.

Красноярская балерина Елена Свинко рассказала ДК о первой «Золотой Маске» (видео)

Ведущая экс-солистка Красноярского Оперного, перешедшая в Михайловский театр, поделилась с «Деловым кварталом» впечатлениями о высшей театральной награде за роль Катарины в одноименной постановке.

Главным режиссером театра оперы и балета в Красноярске стала Ирина Лычагина

Ирина Лычагина стала художественным руководителем оперной труппы и главным режиссером Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Красноярский камерный оркестр признали краевым культурным наследием

В мае этого года коллектив отпразднует свое тридцатилетие. За эти годы он получил признание не только в России, но и за рубежом.