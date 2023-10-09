Лаборатория современной музыки musicAeterna Youth пройдет в Красноярске осенью 2023

Молодые музыканты смогут участвовать в ней бесплатно, но понадобится пройти предварительный отбор. Подать заявки можно до 16 октября включительно. Мастер-классы проведут в Красноярской филармонии.

С 30 октября по 3 ноября в Красноярске пройдет Лаборатория современной музыки — один из проектов программы musicAeterna Youth для поддержки молодых музыкантов.

Партнером Лаборатории стала Красноярская филармония, поэтому мастер-классы проекта пройдут на базе этой площадки. На этот раз экспертами musicAeterna Youth стали дирижер Федор Леднев (Москва), а также солисты оркестра — пианист Николай Мажара (Санкт-Петербург) и перкуссионист Андрей Волосовский (Москва). Курирует Лабораторию Анна Фефелова (Санкт-Петербург) — музыковед и руководитель просветительских программ musicAeterna.

Участие в Лаборатории будет бесплатным, но перед этим музыкантам понадобится пройти отбор: Open call продолжается до 16 октября включительно. Подать заявку можно здесь. Узнать больше о Лаборатории современной музыки, критериях отбора и проекте musicAeterna можно на сайте проекта.

Кстати, часть мастер-классов Лаборатории будут открыты и для широкой публики — позже организаторы запустят регистрацию на них.

справка «дк» Оркестр musicAeterna основан дирижером Теодором Курентзисом в 2004 в Новосибирске. С 2011 по 2019 оркестр был частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 musicAeterna перешел в статус независимого коллектива, деятельность которого финансируют спонсоры. Сейчас творческая резиденция musicAeterna — Дом Радио в Санкт-Петербурге.

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