Хорошо забытое новое: куда сходить в Красноярске 7...13 октября 2023

Награждение главных рестораторов Сибири, современное искусство под красноярским небом, театр по-грузински и последнее тепло осени — события, на которые стоит успеть, в новой афише «Делового квартала».

7 октября, суббота

Сделать первый уикенд октября беспроигрышно насыщенным легче, чем кажется — если знать, что и где искать. Несколько вариантов готовы рекомендовать и подсказывать мы. Например, почему бы не запланировать тест-драйв сентябрьских гастроновичков Красноярска: о них мы рассказывали здесь.

Дебюты получились немногочисленными, но как минимум концептуальными и в какой-то степени «для ценителей», что уже определенно стоит внимания.

8 октября, воскресенье

Это воскресенье обещает быть одним из последних жарких дней осени — чем не повод провести его под открытым небом, параллельно погружаясь в современное искусство Сибири. Все эти точки сходятся в экскурсии по арт-объектам в речном клубе «Остров» на острове Отдыха.

С сентября там проходит часть параллельной программы «Идущие к реке» XV Красноярской музейной биеннале.

Красноярские художники Саша Михайлов, Женя Иль и Алина Долбилина провели много времени за исследовательскими прогулками по острову и готовы поделиться своими находками. Один из художественных приемов, который прослеживается у всех художников — это мистификация. Реальные факты и фантазия переплетены в сюжетах, что вовлекает зрителя в активное взаимодействие с произведением», — так характеризуют предстоящую экскурсию в «Площади Мира».

До 8 октября можно изучить еще один блок параллельной программы — выставку «Икс-файлс», которая стала итогом кураторской лаборатории «Дикие пальмы». Подробности о ней «ДК» рассказывал здесь.

В рамках биеннале «АВЕНИСЕЕСИНЕВА», которая продлится до февраля 2024, пройдет еще множество событий, в том числе научного формата: о конференции, где исследования регионального искусства Сибири выйдут на новый уровень, мы писали здесь.

9 октября, понедельник

Этот понедельник — славная возможность почувствовать красноярский октябрь по-новому. Например, на контрасте с осенью в столице Франции, в которую погружает новая лента Вуди Аллена «Великая ирония».

В прокате она ненадолго, но успеть еще можно: в Красноярске ее показывают 3...11 октября. Точное время сеансов можно узнать здесь — в основном картина идет в утренние часы, что тоже делает ее ритм особенным.

Для тех, кто предпочитает что-то более идентичное родным просторам, вплоть до 14 октября проходит фестиваль советского кино. Программа объединяет знаковые картины, которые воплощают уже минувшую, но все еще близкую эпоху.

В этом году показы — только часть программы, которую организаторы фестиваля наполнили интерактивными лекциями, «подогнанными» под конкретный фильм мастер-классами, и несколькими выступлениями.

10 октября, вторник

Жить в собственном темпе — не только привилегия, но отчасти и навык? Разбирались вместе с Ольгой Долганиной, руководителем клиник психотерапии «Высота»: выбрали «под ключ» топ книг, которые помогут качественно выстроить распределение собственных ресурсов и держаться от потенциального выгорания на расстоянии как минимум вытянутой руки.

Кроме непосредственного пула инструментов можно будет разобраться и с механизмами стресса как таковыми, «сопутствующими» факторами и тем, как держать баланс на высоких скоростях. Рассказали о каждой книге здесь — останется выбрать самую актуальную или приглянувшуюся.

11 октября, среда

В этот день можно будет наполнить октябрь новым звучанием, причем сразу в двух вариантах.

Для тех, кто «по классике», будут открыты двери Малого концертного зала Красноярской филармонии: в 19:00 пост примет «Российский квартет саксофонистов».

Каждый концерт квартета — увлекательное и незабываемое музыкальное путешествие от барочных произведений Баха до музыки французских импрессионистов, от русских романтиков до лучших образцов джаза и эстрады», — говорят в филармонии.

В этот раз в программе вместе с Джоакино Россини и братьями Жанжанами сплетут Эдварда Грига, Астора Пьяццоллу, Иоганна Штрауса-младшего, Джорджа Гершвина и Луи Гульельми. Но и это далеко не конец: в отделениях концерта прозвучат композиции Юрия Поволоцкого, Владимира Космы, Андрея Петрова и Арама Хачатуряна.

Все остальные подробности можно найти на сайте Красноярской филармонии.

Те, чья душа уважает эксперимент, могут попробовать составить знакомство с группой «Труд» — московские музыканты сыграют в творческом пространстве «Клуб 64/6».

Исполнители определяют свою жанровость как «русский рок», но если верить организаторам, «на деле это оборачивается нью-вейвом, состоящим из теплого звука синтезаторов и холодных рваных гитарных мелодий». Томная ностальгия прилагается!

Найти актуальную информацию о билетах можно здесь, а если перед этим хочется узнать «Труд» ближе — вот несколько песен.

12 октября, четверг

12 октября Красноярск сконцентрирует все сливки гастросообщества Сибири: здесь пройдет церемония вручения наград Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Siberia’2023. Как и всегда, все пройдет с максимальным смаком, ведь даже вход — только по персональным билетам и с соблюдением дресс-кода.

Для тех, кто не сможет оказаться в центре событий, организаторы обещают прямую трансляцию: ее запланировали на 20:20 по московскому времени. О том, какие красноярские рестораторы и заведения претендуют на получение заветного звания, мы уже рассказывали здесь.

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, которую в 2013 учредила ассоциация российских гастрономических журналистов. Под ее эгидой создаются и ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Алексей Дудин, исполнительный директор WHERETOEAT, уже рассказывал «ДК», в силу каких факторов именно за Красноярском закрепилось звание гастрономической столицы Сибири.

13 октября, пятница

Первая «чернодюжинная» пятница этой осени определенно достойна отдельной пометки в ежедневниках — хотя бы потому что именно в этот день пройдет еще одна премьера в Красноярском театре драмы: 13 октября там покажут «Я, бабушка, Илико и Илларион».

Лирическую комедию грузинского писателя и сценариста Нодара Думбадзе на сцену «Пушки» перенес Дмитрий Турков.

Сорванец Зурико живет с бабушкой в грузинском селе Хидистави, дружит со взрослыми соседями Илико и Илларионом, плохо учится в школе и постоянно влипает в истории. Из этих историй-новелл — смешных, лиричных и трагических — и сплетена сюжетная вязь спектакля „Я, бабушка, Илико и Илларион“. Думбадзе говорил: „Я отменил главного героя“, и действительно, каждый из персонажей здесь одинаково важен. В первом действии Зурико оканчивает школу и получает аттестат зрелости, во втором уезжает из родного села в огромный Тбилиси, чтобы поступить в университет», — так представляют постановку зрителям.

За осень постановку покажут только три раза — 13 и 14 октября, а затем 16 ноября. Еще два показа пройдут 7 и 26 декабря. Узнать больше о новом спектакле театра Пушкина и проверить наличие билетов можно здесь.

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