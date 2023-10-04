На всю громкость: что слушать о бизнесе в октябре 2023
Топ-3 подкаста, в которых бизнес «подсвечивается» с не самых очевидных, но от этого не менее любопытных сторон — в новой подборке «Делового квартала».
Made in Siberia
«Тру Бизнес Стори» — подкаст родом из Сибири о предпринимателях, которые «вырастили» свое дело на всю страну. Его запустил Александр Долгов — серийный предприниматель из Новосибирска, которого знают, например, по франшизам LaserLove, ЧебурекМи, SneakNFresh, Yellow Door, «Стрижевский».
«Без красивых историй и мишуры — только честные обсуждения. Реальный опыт предпринимателей. Честные истории. Голая правда о бизнесе», — так подкаст презентуют на сервисах.
Вместе с основателями масштабных компаний Александр Долгов говорит о том, как эффективно упаковать бизнес во франшизу, найти надежными партнерами и не прогореть с вложениями.
На октябрь 2023 доступно 74 выпуска — список эпизодов не обновлялся с мая этого года. Но учитывая, что хронометраж одного выпуска может достигать почти двух часов, «Тру Бизнес Стори» выглядит довольно долгоиграющим.
Business Is a Woman
«Вика Бизнес Чика» — тот самый подкаст, который еще в 2020 стал буквально трибуной женского предпринимательства. Это случилось с легкой руки Вики Молдавской, создательницы мультибренда украшений VIVA LA VIKA и бренда одежды CHOUX: она решила, что время female business в России пришло, а вместе с ним — подкаст на специализированных платформах и шоу на YouTube.
Один выпуск в среднем укладывается в 60-80 минут: вместе с гостьями Вика Молдавская разбирается не только в том, как функционирует конкретный бизнес внутри себя и в рынке — девушки готовы делиться как триумфами, так и провалами, которые в равной степени сформировали их дело. Искренние реакции, яркие эмоции и зашкаливающая честность прилагаются!
Аудиоверсия ограничилась 21 выпусками, а вот видеовариант продолжает жить и цвести — найти его можно на YouTube.
Бизнес на выезде
«Уехавшие» — подкаст о (и для) тех, кто готов менять локации и трансформировать свое дело под новые места и обстоятельства. Предприниматель Дмитрий Сидоров и его гости обсуждали, как сохранить профессиональные перспективы и планы в эмиграции, влияют ли культурные особенности на рабочие процессы и предпринимательство, в чем специфика локальных рынков труда, и насколько на самом деле важны soft skills.
Подкаст закончили на 19 выпуске еще в 2021, но есть темы, актуальность которых способна со временем выходить на новый уровень. Кажется, «Уехавшие» — достойный пример именно такого контента.
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