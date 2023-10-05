В Красноярске откроется новая сцена театра Пушкина

В новом арт-пространстве будет сцена-трансформер, театральное кафе и сцена на крыше. Это первое подобное пространство в Красноярске.

Зрительный зал можно будет трансформировать в театральное кафе, дистанция зрителя с актерами сокращена до нескольких шагов. Площадь блока составляет почти 3 тыс. кв. м. Там размещена сцена на 116 мест, репетиционный зал, цеха для изготовления мягкой декорации, театральных костюмов и бутафории, звукозаписывающая студия, обустроена и сцена на крыше.

Первая премьера на новой сцене состоится 22 октября. В этот день покажут спектакль Олега Рыбкина «Маленькие трагедии» (16+).

В репертуаре «Пушка плюс» будут драматические спектакли, пластические и музыкальные проекты с участием коллективов города.

Напомним, реконструкция драматического театра им. А. С. Пушкина началась в 2021 году. На строительство дополнительных корпусов театра было выделено 452,7 млн рублей.

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