Омский «ТД Шкуренко» поглотил красноярский «Аведэкс»
Виктор Шкуренко, владеющий торговым домом имени себя, приобрел красноярского дистрибьютора бытовой химии и косметики.
Об этом г-н Шкуренко сообщил в своих социальных сетях.
Безудержная склонность к развитию стала причиной новой сделки, которую я и моя команда заключили в Красноярском крае. Мы поглотили местную компанию «Аведэкс», одного из лидеров красноярского и хакасского рынка дистрибуции бытовой химии и косметики. Чуть ранее, в декабре прошлого года мы открыли филиал «ТД Шкуренко» в столице восточной Сибири, а уже в марте (после всех технических процедур слияния) усилим его 84 первоклассными сотрудниками вновь купленной компании. Планируемый оборот красноярского филиала за 2024 — минимум миллиард рублей!», — поделился радостью Виктор Шкуренко.
Также г-н Шкуренко подчеркнул, что это его двадцатая интеграционная сделка.
По данным Rusprofile, учредителями ООО «Аведэкс» являются 4 физических лица: Евгений Мутовин, Алексей Ростовцев, Игорь Лапко и Павел Калицкий. В 2022 выручка компании составила 953 млн рублей, прибыль 52 млн рублей. Оценка стоимости компании составляет 339 млн рублей.
Виктор Шкуренко последние годы активно занимается экспансией в сфере дистрибуции товаров.
Так, в 2020…2021 он купил томского дистрибьютора кондитерских изделий «Салют» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь».
В феврале 2022 — приобрел томскую дистрибуторскую компанию «Бас-тон».
В сентябре 2023 — купил новокузнецкого дистрибьютора «Ива».
Также, в сентябре 2023 ТД «Шкуренко» зарегистрировал офис в Москве, в планах которого импорт алкоголя в Россию.
Основные показатели холдинга ТД Шкуренко за 2020
- Товарооборот за год (дистрибьюция и розница) — 44,8 млрд
- Общая площадь складских комплексов — 71+ тыс. кв. м
- Исполненных заявок — 2,3 млн
- Торговые точки (клиентская база) — 30,2 тыс.
- Контрактов в портфеле — 309
- Торговые команды — 102
- Общее количество работающего персонала — 7,3 тыс.
- Паллето-мест (на 29 складах) — 79+ тыс.
- Грузовые машины в автопарке — 194
- Торговых точек (собственная розничная сеть) — 183
Справка
Шкуренко Виктор Васильевич, родился 30 апреля 1972 в г. Борисов (Минская обл., Белоруссия). В 1983 переехал с родителями в Омск. В 1989 поступил на экономический факультет Омского госуниверситета. В 1997 окончил вуз по специальности «Менеджмент». В 1995 вместе с партнером Дмитрием Шадриным зарегистрировал АОЗТ «Эридиан» (оптовые поставки продуктов питания). В 1999 создал ООО «Соверен». В 1996 «Эридиан» стал эксклюзивным дистрибьютором Wrigley в Омске. В 2000 фирма была перерегистрирована в ИП Шкуренко. В 2003 было зарегистрировано ООО «ТД Шкуренко». В 2015 Шкуренко занял 1 место в рейтинге «100 лучших топ-менеджеров Омска» по версии журнала «Бизнес-курс». С 2016 — автор рубрики газеты «Деловой Омск» «Переход наличности с Виктором Шкуренко».
Ранее ДК сообщал, что Wildberries заключил соглашение с Корпорацией развития Енисейской Сибири по созданию логистического парка в Емельяновском районе, строительство логистического комплекса для Wildberries в Красноярске. Также, Wildberries изъявила желание построить логистический центр в Хакасии и в Иркутской области.
Читайте также
-
«Жалобы поступают постоянно». ФАС назвала Wildberries и Ozon монополистами на рынке
Совокупно два маркетплейса занимают 80% рынка интернет-торговли. По данным Росстата, объем онлайн-продаж в 2023 г. в России увеличился в годовом выражении на 29,4%.24.01.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
В новом законе об онлайн-торговле предлагают избавиться от слова «маркетплейс»
У игроков рынка по-прежнему много вопросов к законопроекту, который будет регулировать отрасль онлайн-торговли. Власти готовы пойти на смягчение формулировок.23.01.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Сергей Ладыженко: Красноярский край продолжает мощный инвестиционный рывок
Все эти достижения 2023 позволяют рассчитывать на то, что инвестиционная активность в Красноярском крае продолжит расти и в 2024.26.12.2023Новости ДККрасноярск