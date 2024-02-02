Омский «ТД Шкуренко» поглотил красноярский «Аведэкс»

Виктор Шкуренко, владеющий торговым домом имени себя, приобрел красноярского дистрибьютора бытовой химии и косметики.

Об этом г-н Шкуренко сообщил в своих социальных сетях.

Безудержная склонность к развитию стала причиной новой сделки, которую я и моя команда заключили в Красноярском крае. Мы поглотили местную компанию «Аведэкс», одного из лидеров красноярского и хакасского рынка дистрибуции бытовой химии и косметики. Чуть ранее, в декабре прошлого года мы открыли филиал «ТД Шкуренко» в столице восточной Сибири, а уже в марте (после всех технических процедур слияния) усилим его 84 первоклассными сотрудниками вновь купленной компании. Планируемый оборот красноярского филиала за 2024 — минимум миллиард рублей!», — поделился радостью Виктор Шкуренко.

Также г-н Шкуренко подчеркнул, что это его двадцатая интеграционная сделка.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Аведэкс» являются 4 физических лица: Евгений Мутовин, Алексей Ростовцев, Игорь Лапко и Павел Калицкий. В 2022 выручка компании составила 953 млн рублей, прибыль 52 млн рублей. Оценка стоимости компании составляет 339 млн рублей.

Виктор Шкуренко последние годы активно занимается экспансией в сфере дистрибуции товаров.

Так, в 2020…2021 он купил томского дистрибьютора кондитерских изделий «Салют» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь».

В феврале 2022 — приобрел томскую дистрибуторскую компанию «Бас-тон».

В сентябре 2023 — купил новокузнецкого дистрибьютора «Ива».

Также, в сентябре 2023 ТД «Шкуренко» зарегистрировал офис в Москве, в планах которого импорт алкоголя в Россию.

Основные показатели холдинга ТД Шкуренко за 2020

Товарооборот за год (дистрибьюция и розница) — 44,8 млрд

Общая площадь складских комплексов — 71+ тыс. кв. м

Исполненных заявок — 2,3 млн

Торговые точки (клиентская база) — 30,2 тыс.

Контрактов в портфеле — 309

Торговые команды — 102

Общее количество работающего персонала — 7,3 тыс.

Паллето-мест (на 29 складах) — 79+ тыс.

Грузовые машины в автопарке — 194

Торговых точек (собственная розничная сеть) — 183

Справка

Шкуренко Виктор Васильевич, родился 30 апреля 1972 в г. Борисов (Минская обл., Белоруссия). В 1983 переехал с родителями в Омск. В 1989 поступил на экономический факультет Омского госуниверситета. В 1997 окончил вуз по специальности «‎Менеджмент»‎. В 1995 вместе с партнером Дмитрием Шадриным зарегистрировал АОЗТ «Эридиан» (оптовые поставки продуктов питания). В 1999 создал ООО «Соверен». В 1996 «Эридиан» стал эксклюзивным дистрибьютором Wrigley в Омске. В 2000 фирма была перерегистрирована в ИП Шкуренко. В 2003 было зарегистрировано ООО «ТД Шкуренко». В 2015 Шкуренко занял 1 место в рейтинге «100 лучших топ-менеджеров Омска» по версии журнала «Бизнес-курс». С 2016 — автор рубрики газеты «Деловой Омск» «Переход наличности с Виктором Шкуренко».

Ранее ДК сообщал, что Wildberries заключил соглашение с Корпорацией развития Енисейской Сибири по созданию логистического парка в Емельяновском районе, строительство логистического комплекса для Wildberries в Красноярске. Также, Wildberries изъявила желание построить логистический центр в Хакасии и в Иркутской области.

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